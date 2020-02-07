FLYING FOX – Muhteşem gigayat

Alman tersane

Lürssen’in Imperial Yachts yönetiminde hayata geçirdiği 136 metre boyundaki Flying Fox, 2019’un ilkbaharında suyla buluştu. Dünyanın en uzun 16. megayatı olan Flying Fox, iç hacim olarak da dünyanın en büyük 14. yatı.

Imperial Yachts’ın charter listesinin göz bebeği Flying Fox, Lürssen’in tersanesinde üretildikten sonra Mayıs 2019’da suyla buluştu. Duyulduğu günden itibaren de dünya çapında ilgi ve merak uyandırmayı başardı. Yatın inşaatını yöneten, ünlü tasarımcı Espen Øino ve İngiliz tasarımcı Mark Berryman ile işbirliği yapan Imperial Yachts megayatın charter tarafında da operasyonel yönetimini sürdürüyor. 136 metrelik boyuyla dünyanın en büyük yatları listesinde ilk 20’ye giren Flying Fox, 22,5 metre genişliğinde. Dünyanın en uzun 16. megayatı olan Flying Fox, iç hacim olarak da dünyanın en büyük 14. yatı (Atatürk’ün yatı Savarona’dan sadece 6 cm büyük). Beş güverteli megayat, dev gövde yapısına rağmen zarif hatlarıyla suyun üzerinde süzülen bir görünüme sahip. Devamı Şubat 2020 sayımızda.