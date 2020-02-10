BLUEGAME BGX 70 – Oyunun kuralını değiştirdi

2018’de lüks yat üreticisi Sanlorenzo’ya dâhil olduktan sonra Sanlorenzo megayatlarındaki sofistike çizgileri daha küçük boyutlardaki yatlara taşıyan İtalyan Bluegame, BGX70 modeliyle oyunun kurallarını yeniden yazıyor.

Geçen sene Cannes Yachting Festival’de dünya prömiyeri yapılan BGX70, İtalyan Bluegame’in üç modelinden en büyüğü. Cannes’da sergilendikten sonra yat tutkunlarının beğenisini kazanıp çok sayıda sipariş alan aykırı tasarımlı tekne, World Yacht Trophies 2019’da “En Avangart Yat” ödülünü almıştı. Geçen ay Boot Düsseldorf’ta yeniden ilgi odağı olan BGX70, fuar esnasında düzenlenen Motorboat Awards’ta “Custom Yachts” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Lanse edildiği ilk günden bu yana üzerindeki ilgi hiç bitmeyen teknenin başarısında şüphesiz Sanlorenzo’nun payı çok büyük. Bluegame 2018 yılında dünyanın en önemli yat üreticilerinden İtalyan devi Sanlorenzo’nun bünyesine katılmıştı. 22 metrelik BGX70 de bu yeniden yapılanmanın ilk ürünü. Yani, Luca Santella’nın devrimsel fikirleri ile Sanlorenzo’nun ödüllü pek çok projesinin mimarı Studio Zuccon International’ın birlikteliğinin…

Sonuçta ise alışılmış anlayıştan uzak, “walkaround”, “open”, “gezi”, “balıkçı” türlerinin bir karışımı ile yepyeni bir Sport Utility Boat (SUB) türü yaratıldı. BGX70, Bluegame ve Zuccon International’ın tekne üzerinde bugüne kadar görülenlerden farklı senaryoları öngören ve alternatif yaşam biçimlerini sorgulayan bir anlayışla yürüttükleri araştırmaların bir meyvesi olarak tanımlanıyor. Bu ortak çalışma, verimli sonuçlar vermeye de devam ediyor. Sanlorenzo SX serisinden de ilham alan BGX serisinin bir küçük modeli BGX60’ın da bu sene Eylül’de Cannes Yachting Festival’de lanse edilmesi bekleniyor.

Oyunun kurallarını yeniden yazan BGX serisinin öne çıkan özellikleri ise; çok amaçlı kullanıma uygun geniş açık alanlar, korunaklı güverteler, işlevsel ve güvenli donanımlar, Lou Codega tarafından tasarlanmış yüksek performanslı gövde, alışılmışın dışında bir yerleşim düzeni ile birinci sınıf malzeme ve işçilik olarak sıralanabilir… Devamı Şubat 2020 sayımızda.