İlk hibrit Amels 60 COME TOGETHER

Come Together

Geçen senenin ilkbahar aylarında Amels Limited Editons filosuna katılan yeni bir Amels 60 sahibine teslim edildi. Hollandalı Damen Yachting & Amels imzalı 60 metre boyundaki Come Together adlı megayat, sahip olduğu hibrit teknolojiyle ve yeni nesil lüks tasarımıyla dikkat çekiyor.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar DAMEN YACHTING & AMELS ARŞİVİ

Damen Yachting- Amels işbirliğiyle inşa edilen Amels Limited Editions’a her yıl yeni bir megayat katılıyor. Birkaç ay önce bir Amels 200 modeli olan Moonstone’u sayfalarımıza taşımıştık. Bu ay ise daha maskülen çizgilere sahip bir Amels 60 olan Come Together’ı incelemeye aldık.

Amels filosunun boy dizininde 37. sırada yer alan megayat, Amels 60 serisinin ilk yeni nesil modeli olarak nitelendiriliyor. Satış bedeli 69 milyon 500 bin Euro olarak belirlenen Come Together, Y.Co tarafından charter amaçlı kiralanıyor; haftalık bedeli 450 bin Euro. Sınırlı sayıda üretilen Amels 60 serisinin bu son megayatı, “süperyatların süperman”i olarak anılan Espen Øino tasarımı olarak öne çıkıyor. Monako merkezli tasarım stüdyosunun imzası 25 yılı aşkın zamandır dünyaca bilinen birçok süperyatta var.

SOFİSTİKE VE MASKÜLEN

Come Together, önce gövdesiyle kimliğini ortaya koyan bir megayat. Fütürist bir yaklaşımla yaratılan profilindeki geometrik ve maskülen hatlar sayesinde hem zarif hem de keskin bir duruşu var. Damen Yachting’in Vlissingen’deki tersanesinde inşa edilen ve 2022’nin Mart ayında suya indirilen megayat, ilk charter yolculuğunu geçen yılın yaz aylarında Akdeniz sularında yaptı ve yine geçen yıl Monaco Yacht Show’da sergilendi.

Çakıl grisi rengindeki siyah ve beyaz dokunuşlar, megayatın sofistike ve doğal kimliğini vurguluyor. Gövdeki her bir rengin Come Together’a özel yaratıldığı belirtiliyor; Mattehron beyazı, Super jet siyahı ve Pebble grey. Metalik gövdesiyle dünyanın farklı sularında gövde gösterisi yapan Come Together, hibrit güce ve propülsiyon teknolojisine sahip. Damen Yachting Genel Müdürü Rose Damen, megayatın satışının henüz yapıldığı günlerde, “Hızlı bir satış oldu, gururluyuz. Tasarım, mühendislik ve proje ekiplerimiz Come Together için son birkaç yıldır çok yoğun bir çalışma süreci geçirdi” açıklamasını yapmıştı. Devamı Mart 2023 sayımızda…