Ödüllü Prestige M48

Prestige Yachts’ın ilk çift gövdeli modeli M48, suya indiği ilk günden beri adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Avrupa’da Yılın Motoryatı Ödülleri’nde (European Powerboat of the Year 2023) en büyük boy olan 14-20 metre kategorisinin de kazananı oldu…

Yazı PELİN ÖZCANLI Fotoğraflar PRESTIGE YACHTS ARŞİVİ

Fransız Beneteau Group çatısı altındaki Prestige Yachts, müşterilerinin konfor beklentisinin artmasına cevap olarak geliştirdiği M-Line katamaran serisinin ilk modeli M48’i, ilk kez Eylül 2022’de Cannes’da sergiledi. M-Line’ı yaratırken Prestige, Beneteau’nun diğer çok gövdeli markalarından yola çıkabilecekken, sadık müşterilerini düşünerek bağımsız bir yol izlemeyi seçti.

“Prestige ama iki gövdeli Prestige” denen M-Line’ların tasarımında da yine tüm Prestige’lerde imzası bulunan İtalyan Garroni Design’a başvuruldu. Katamaranın mühendisliğinde Philippe Briand’ın, iç yaşam mahallerinde ise Valentina Militerno De Romedis’in imzaları var. Garroni Design’ın başındaki isim Camillo Garroni, Prestige’in M48 ile ileride kendi pazarında referans olacağı yeni bir çağa girdiğini söylüyor. “Konfor artık yat sektöründe sürekli bir talep ve M48 planlanırken öncelik buydu” diyen Philippe Briand, konu hakkında M48’in geleneksel yüzme platformlarından çok farklı yapıdaki inovatif kıç platformunu örnek gösteriyor. Valentina Militerno De Romedis ise M-Line’ın konsept ve renklerinde ilhamını ikonik modern şehir, ufuk çizgisinin gökyüzü ve deniz arasında zarifçe uzandığı Miami’den aldığını belirtiyor. Bu benzetmesiyle aslında Prestige M48’in iç ve dış mekânlarında yaratılan kusursuz harmoniyi vurgulamak istiyor. Devamı Mart 2023 sayımızda.