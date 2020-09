LUMINOSITY Çevreci gigayat geleceğe demir atıyor

İtalyan Benetti’nin 107 metrelik Luminosity’si denizcilikte yeni bir çağ başlatıyor. Hibrit motor gücü ve bataryalarıyla dünyanın en çevreci ve büyük yatlarından biri olan beş güverteli Luminosity, tersanenin bugüne kadar ürettiği 100 metre üzeri üç gigayattan biri. Yazı Melda Onbaşyan,

Fotoğraflar GIovannI MalgarInI / GIulIano SargentInI / JobDV StudIo

Yat sektöründe yeni bir çağ başlıyor. Artık günlük hayatın her alanında enerjiyi daha verimli kullanmak, zarar verdiğimiz doğaya katkıda bulunmak ve yeni üretilen her üründe çevreye verdiğimiz hasarı minimuma indirmek zorundayız. Yat sektöründe de hibrit teknoloji ile donatılan yatların boyutları büyürken, inovatif özellikleri her geçen gün baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Dünyanın en büyük hibrit yatlarından biri olan Luminosity, hibrit propülsiyon sistemiyle donatılan dizel elektrikli motor ve bataryalarıyla, sessiz ve titreşimsiz bir seyir vadediyor. 35 tonluk lityum bataryaları sayesinde demirde 12 saat boyunca sıfır emisyon, sıfır jeneratör sesi ve sıfır titreşim özelliği sağlıyor. 10 knot hızda 8.000 deniz mili yol katedebilen yat, yakıtta tasarruf sağlasa da iç mekânlarında misafirlerine sunduğu lüks yaşam koşullarından taviz vermiyor. 107,6 metre boyu, 17 metre genişliğiyle, çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı Luminosity, İtalyan Benetti’nin suyla buluşan üç FB272 modelinden biri. Gövde tasarımında Zaniz Jakubowski, Andrew Langton ve Giorgio M. Cassetta’nın işbirliği yaptığı Luminosity’nin iç mekânlarında yine Jakubowski imzası var. Beş güverteli gigayat, “su üzerinde bir villa” olarak tasarlanmış. Dış cephesinde kullanılan ve 800 metrekarelik yüzeyi giydiren cam sayesinde, doğa ile şeffaf bir iletişim kurarken her an değişen manzaranın güzelliğini hayatın bir parçasına dönüştürüyor. Devamı Eylül 2020 sayımızda…