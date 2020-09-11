BALI 4.8 Yenilikçi denizci

Dünyanın en büyük katamaran üreticilerinden biri olan Catana Group bünyesindeki Bali Catamarans’ın yeni modeli Bali 4.8, taşıdığı tüm özellikleriyle markanın yenilikçi vizyonunu yansıtan bir “çok gövdeli”. Prömiyerini bahar aylarında yapan bu çekici Fransız, tasarım konsepti ve denizci kimliğiyle katamaran meraklılarının beğenisini kazandı.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN, Fotoğraflar POZİTİF STUDIO (dış fotoğraflar), CATALOGIC YACHTS ARŞİVİ

Olivier Poncin ve tasarım ekibi tarafından 2014 yılında hayata geçirilen Bali Catamarans’ı 1984 yılından beri global pazarın öne çıkan oyuncularından Fransız Catana Group’un cruising katamaran markası olarak tanıyoruz. 2018 yılından bu yana Türkiye distribütörlüğünü Catalogic Catamarans and Yachting’in üstlendiği marka; konfor, güvenlik ve maksimum yaşam alanı sunan modelleriyle çok gövdeliler sınıfında iddiasını ortaya koyuyor. Bu ay incelediğimiz Bali 4.8, geniş açık yaşam alanlarını ön plana çıkaran tasarımıyla etkiliyor. Bununla birlikte markanın sevilmesini sağlayan inovatif karakteristiklerin tümünü bünyesinde topluyor. Bu özelliklerden kısaca söz etmekte yarar var.

Bali Catamarans modellerine Catana Group’un Fransa ve Tunus’taki tersanelerinde hayat veriliyor. Malzeme olarak diğer markalarda kullanılan balsa yerine, Catana’larda karşımıza çıkan “kapalı hücre köpük panel” tercih ediliyor. Daha pahalı bir seçim olmasına rağmen balsadan çok daha hafif. Üstelik oluşabilecek jelkot hasarlarında su emmediği için teknenin kullanımı boyunca ağırlığının aynı kalmasını sağlıyor. Devamı Eylül 2020 sayımızda…