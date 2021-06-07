Özgürlüğün ve zarafetin yeni ikonu CUSTOM LINE NAVETTA 30

Denizcilik geleneğinin modern mimari dili, ince işçilik ve güçlü dokunuşlarla Custom Line Navetta 30’da can buldu. Öncelikle konfor ve güvenlik gözetilerek hayata geçirilen yatta, tasarımın heyecan verici yeni boyutları ve denizde lüksün yorumlanma biçimi dikkat çekiyor.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar CUSTOM LINE YACHTS ARŞİVİ

Ferretti Group bünyesindeki Custom Line Yachts, 1996 yılından bu yana dünya denizlerinde seyreden 250’nin üstünde yat tasarlamış bir marka. Her Custom Line yatı, “mühendislik ve fonksiyonel tasarımın kusursuz bir kombinasyonu” olarak tanımlanıyor. Markanın Navetta deplasman serisinin yeni modeli Custom Line Navetta 30, serinin çizgisini bir üst basamağa taşıyor. Ekim 2020’de lanse edilen ve ilk gövdesi teslim edilen model, çağdaş ve şık hatlarıyla öne çıkıyor. Ancak Navetta 30’a dair vurgulanması gereken başlıca bilgilerden biri, tasarımındaki önemli işbirliği. Devamı Temmuz 2021 sayısında…