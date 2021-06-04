Denizci babalara en güzel hediye: Laptop

Denizle yaşayan, denizde yaşayan bir babaya sahip olmak herkesin hayali ama pek azımız bu güzel babalara sahip olabiliyoruz. Şimdi Babalar Günü de yaklaşırken, onları denizde en çok ihtiyacı olacak hediyelerden biriyle, yeni bir laptop’la buluşturmak için 5 güzel nedenimiz var.

Teknede iletişimin merkezi

Tekneler alanları kısıtlı, imkanları zor yaşam alanlarıdır. Böyle bir ortamda hem televizyon, hem sinema, hem oyun konsolu, hem video konferans cihazı, hem hava durumu takip istasyonu, hem harita/navigasyon masası olarak hizmet verecek güçlü, yeni, kullanışlı dizüstü bilgisayarlar babanızın tabi ki çok hoşuna gidecektir. Babalar günü hediyesi olarak daha doğru bir hediye olamazdı.

Eğlence için oyun bilgisayarı

Oyun bilgisayarı dediğimize bakmayın, bu güçlü cihazlar sadece oyun oynamaya yaramıyor, sahip oldukları güçlü donanımlar sayesinde, yüksek kaliteli video/film izlemeye imkan tanıyor, mühendislik, mimarlık uygulamalarını çatır çatır çalıştırıyor, Google Earth Pro veya benzeri gelişmiş navigasyon uygulamalarını, hem de hepsi aynı anda açıkken hiç zorlanmadan kullandırtıyor. Elbette, yğamurlu, fırtınalı havalarda, tekne içine kapanan babanız isterse, en güzel oyunları da yine bu cihazlar sayesinde kolayca oynayabiliyor. Bu alanda en güçlü markalardan olan Monster Notebook modellerini incelemenizi tavsiye ederiz.

Akıllı tekne uygulamaları elinizin altında

Tekneye kuracağınız bir kablosuz ağ ve bu ağla iletişimde olacak akıllı sensörler sayesinde, tüm tekneyi uzaktan kontrol edip gerekli önlemleri alabilecek sistemler kurabilirsiniz. Bu tür sistemler kendi yazılım ve uygulamalarıyla gelirken elbette mobil cihazlarda sadece onları çalıştırdığınızda kontrolleri yapabilirsiniz ama laptop’lar bu uygulamaları 7/24 arka planda çalıştırabilirler, ekranınızı açtığınız anda, yan sekmede teknenizin hayati değerlerini daima gözünüzün önünde bulundurabilirsiniz.

Video düzenleme olanakları

Bugün pek çok denizci için deneyimlerini, yaşadıklarını, keşiflerini kayıt altına almak ve onları düzenleyerek yayınlamak mutluluk verici bir deneyim. Ne var ki, bu hedefi sadece bir akıllı telefonla hayata geçirmek hiç kolay değil. Akıllı telefonlar size kısa videolar çekip eşe dosta eğlence olsun diye Instagram’da yayınlama şansı verir ama doğru dizüstü bilgisayar sayesinde, deniz deneyiminizi nesiller boyu seyredilebilecek kapsamlı bir belgesele çevirebilirsiniz.

Tekneyi ofise çevirme imkanı

Pek çok denizci için tekneleri aslında iş hayatından kaçıp dinlendikleri bir kurtarılmış kaledir. Ancak pandemi döneminde fark ettik ki, denizler ve tekneler aynı zamanda tüm hayatımızı ve hatta işimizi de taşıyabileceğimiz değerli yaşam alanlarıdır. Ve bir tekneyi aynı zamanda bir home-ofise çevirmek için olmaz olmaz ihtiyaç, güçlü bir dizüstü bilgisayardır.

İlandır.