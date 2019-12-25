EDİZ ÖNEN Hedefi Mini Transat ve Olimpiyatlar

Bu ay da dünya denizlerine açılmış başarılı bir isim konuğumuz. Ediz Önen kararlı ve cesur bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmenin eşiğinde bir yelkenci.

eğerli okurlar bu ay sizlere bir başka genç maceraperesti tanıtmak istiyorum. Ediz Önen kardeşimiz herkese ve her şeye rağmen imkânlarının sınırlarını zorlayıp çok az insanın cesaret edebildiği bir yola çıktı. Sohbetimize geçmeden önce geçen ay yazdığım Tolga Pamir’in katıldığı yarışı kısaca değerlendirmek isterim.

IMOCA sınıfında katılan 30 tekne arasında Tolga ve ekip arkadaşı Eric, yarışı 27. olarak tamamladı. Başlarına gelen bazı aksiliklere rağmen yarışı bitirmiş olmaları bile gurur duyulacak bir mevzu. Yarışın başından itibaren salmanın hidroliğinde yaşanan sorunlar, Doldrumlarda maruz kaldıkları bir sağanak esnasında yelkenlerini indirmeye çalışırken suya kaçırmalarından dolayı mandara bağlı direği kurtarmak için mandarı kesmek zorunda kalmaları, bu işlemler esnasında Eric’in baş taraftaki ambar kapağından aşağı düşüp hafif sakatlanması, mandarı kesip kaçırmak zorunda kaldıkları için büyük gennaker’lerini bir daha kullanamamaktan tekneyi yarışın büyük bir kısmında potansiyelinin altında kullanmak zorunda kalmaları gibi tatsız dersler içeren tecrübelerini detaylı olarak ilk fırsatta sizlere paylaşacağım. Bu sayıda ise, yukarıda da belirttiğim gibi, Ediz Önen ile söyleşimiz var. Devamı Aralık 2019 sayımızda…