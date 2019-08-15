VIDA – Net, keskin ve güçlü

Heesen Yachts, 2019’un ilk megayatı 55 metrelik Vida’yı suyla buluşturdu. Yaz boyunca Amerikalı sahibiyle Akdeniz kıyılarını keşfedecek megayat, Eylül ayında Monaco Yacht Show’da ilk kez sergilenecek. Yazı MELDA ONBAŞYAN, meldaonb@gmail.com, Fotoğraflar JEFF BROWN, DAVID CHURCHILL

Hollandalı megayat ve süperyat üreticisi Heesen Yachts 2019 yılı içinde teslim edilmesi planlanan beş megayat siparişinin ilki olan Project Antares’i Ocak ayında suyla buluşturdu. Amerikalı deneyimli bir denizci olan sahibi tarafından Vida ismi verilen yat 55 metre boyunda ve 9,80 metre eninde. Yarı deplasman çelik gövde ve alüminyum üst yapısının gemi mühendisliğini Van Oossanen, gövde tasarımını ise tersanenin yıllardır işbirliği içinde çalıştığı Omega Architects üstlenmiş. İç tasarımında ise deneyimli İtalyan tasarımcı Francesco Paszkowski ve Margherita Casprini, yat sahibinin daha önce birçok projede birlikte çalıştığı, onu ve yaşam alışkanlıklarını iyi tanıyan Floridalı tasarım ofisi Be Design Associates birlikte çalışmış. Devamı Ağustos 2019 sayımızda…