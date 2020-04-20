BLUE MOON – Elektrikle yeniden doğdu

Türkiye’de teknelere hibrit sistem kuran tek firma olan Zero Emission Institute bugüne kadar farklı tip ve boylarda 16 tekneyi elektrikle tanıştırdı. 40 yaşındaki 24 metrelik Blue Moon da onlardan biri. Ciddi bir refitten geçen, gövde baş formu yenilenen tekne, elektrik motorlarıyla 11,5 knot hız yapıyor. Üstelik yüzde 60’tan fazla yakıt tasarrufu ile…

Dünyanın daralan kaynakları, fosil yakıtların rezervinin azalması ve çevreye verdiği zarar, yenilenebilir ve temiz enerji arayışını kaçınılmaz hale getirdi. Özellikle otomotiv sektöründe; karbon emisyonunun azaltılmasına, dizel yakıtın sınırlandırılmasına yönelik çalışmalar, elektrik motorlarının geliştirilmesi ve tamamen elektrikli ya da hibrit otomobillerin üretimi hız kazandı. Elektrik alanındaki bu değişimden deniz araçları da etkilenmeye başladı. Hibrit teknolojisi seri üretim teknelerde henüz yaygın değilse de Avrupalı birkaç firma hibrit modellerini bir süredir piyasaya sürüyor. Ancak 40 metre üzeri yatlarda uygulamaları daha net görüyoruz. Her geçen gün birbiri ardına “çevreci” sloganıyla megayatlar suya indiriliyor. Ticari deniz araçlarında da artık daha fazla örneği görmek mümkün. Ülkemizde ise hibrit konusunda uzmanlaşmış tek bir firma var. Osman Turgut Yazıcı’nın kurduğu Zero Emission Institute… Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden Anadolu Grubu’nu kuran Kamil Yazıcı’nın oğlu olan Osman Turgut Yazıcı, yurtdışı eğitiminin ardından Efes Pilsen’de genel müdürlük yaptı ve sonraki yıllarda da Anadolu Grubu’nun otomotiv sektöründe yer aldı. Çok ciddi bir klasik otomobil ve deniz antikası koleksiyonuna sahip Yazıcı gençliğinden beri tasarlayıp ürettiği otomobillerin ardından son 12 yıldır tekne inşa, daha doğrusu “tekne hibritleme” ile meşgul. Yıllar süren Ar-Ge çalışmalarından sonra tamamladığı 16 tekneden oluşan hibrit filosunu geçen Aralık ayında Türk basınına tanıtmıştı. Devamı Nisan 2020 sayımızda…