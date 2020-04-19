RED YACHT DESIGN – Geleceğin tasarım trendlerini kurguluyor

Gençliğine rağmen, kısa süre içinde başarılarıyla dikkat çeken ve global pazarda kazandığı prestijli ödüllerle sesini duyuran bir Türk tasarım ofisi. Felsefesinin temelinde hayal etmek ve yenilik yaratmak yatıyor. Red Yacht Design, dönüşen mavi dünyanın yeni tasarım dilini anlatıyor.

Tasarımcı ve Gemi İnşa Mühendisi Fatih Sürekli, Mimar Cana Gökhan ve bugün ekipte yer almayan Endüstriyel Tasarımcı Serdar Şişman tarafından 2017 yılında kurulan Red Yacht Design’ın fikir olarak doğum yılı 2011. Belki de bu nedenle, sıkı bir ön hazırlık ve planlama safhası geçirdiğinden, daha kuruluşunun ilk yılında yıldızı parlamaya başlamış bir firma. Geçen ay Sarp Yachts XSR serisinin amiral yatı XSR 155 ile “German Design Award”u aldı. Aynı model ile 2019’da “A Design Platinium Award”u da kazanmıştı. Bu başarı hikâyesinin ayrıntılarını merak ettik…

DÖRT ULUSLARARASI ÖDÜL SAHİBİ

“Türkiye’nin en aktif yeni nesil yat tasarım ofisi” olarak tanımlıyorsunuz firmanızı. Bu nitelemeyi biraz daha açar mısınız?

Fatih Sürekli: Bizden hemen önce gelen, bize öncülük eden nesil ile aramızda ortalama 20 yaş var. Zaten yat tasarımı yapan firma çok az, olanlar da daha çok iç pazara yönelmişler. Biz ise tüm stratejimizi globalleşme üzerine kurguluyoruz. Aktif olmaktan kastımız biraz da bu. Yat dünyasında, bizim yaş grubumuza daha yakın, brokerlık olsun, yat üretimi olsun kendi alanlarında çok güzel işler yapan, vizyonu da eski nesle göre daha ileride olan firmalar var. Türkiye’yi aşabilmenin ve ülkeyi de ileri taşıyabilmenin tek yolunun yaptıkları işi en iyi biçimde yapmakta olduğunu biliyorlar. Biz de kendimizi bu profesyonel gruba dahil hissediyoruz.

Rakiplerinizden farklı olarak neler sunuyorsunuz?

Cana Gökhan: En büyük avantajımız hep vurguladığımız disiplinler arası çalışma yöntemimiz ve teknolojiyi sıkı takip ederek yeniliklere hemen adapte olma gücümüz. Takımımız her biri çok yetenekli ürün tasarımcısı, iç mimar, ve mimarlardan oluşuyor. Büyük mühendislik işlerini biz üstlenmiyoruz ve tasarım ağırlıklı çalışıyoruz ama ekipte Fatih’in bulunması fark yaratıyor. Yurt dışındaki rakiplerden çok daha detaylı çalışmalar sunuyoruz. Mesela uzun zamandır VR ile çalışıyoruz. Müşterilerimiz teknelerini daha modelleme aşamasındayken deneyimleme şansı buluyorlar. Bu onlar için kıymetli bir deneyim. Ayrıca bu titizlikle çalışmak üreticileri de oldukça rahat ettiriyor. Üretim aşamasında sürprizle karşılaşmıyorlar ve bu da üretim maliyetlerine olumlu yansıyor.

Tanınmamızı sağlayan ilk proje neydi?

F.S.: 2017’nin Eylül ayında Monaco Yacht Show’da duyurulan, Sarp Yachts için tasarladığımız XSR Serisi idi. Şu an XSR serisinin 85 modelinin ilk iki yatı bu yılki Cannes Yachting Festival için hazırlanıyor. Şu ana kadar bu seri dört uluslararası ödül kazandı. Bizi de çok mutlu etti. Devamı Nisan 2020 sayımızda…