Karizmatik İtalyan Absolute 56 Fly

İtalyan Absolute Yachts’ın Piacenza tersanesinin son üretimi Absolute 56 Fly, mimari çözüm harikası bariyersiz kokpit terası, günün gidişatına uyumlanabilen hareketli mobilyalarıyla denizle etkileşimi ve özgürlük hissi yüksek seyirler vadediyor. Yazı PELİN ÖZCANLI Fotoğraflar ABSOLUTE YACHTS ARŞİVİ

talyan Absolute’un Piancenza tersanesinden çıkan son projesi 56 Fly, markanın 60 Fly ve 52 Fly modellerinin arasında yer alıyor. 17,64 metre boyunda ve 4,79 metre genişliğindeki 56 Fly için marka “mutlak karizma” tanımını kullanıyor. 56 Fly’ın dünya prömiyeri, geçen yıl Eylül’de Cannes Yachting Festival’da gerçekleştirilmişti. Tekne daha sonra Avrupa Yılın Yatı Ödülleri 2023 için 20 metreye kadar kategorisinde aday gösterildi.

56 Fly’ın gövdesindeki camlar oldukça büyük, özellikle de baş tarafındakiler. Teknenin ön güvertesi de ayarlanabilen minderlerle başarıyla değerlendirilmiş. Masalı bir oturma grubu ağırlayan bölüm, kocaman bir güneşlenme güvertesine dönüştürülebiliyor. Burası direkli gölgelikle güneşten de korunabiliyor. Devamı Mayıs 2023 sayımızda…