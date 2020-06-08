Bavaria Nautitech 46 Fly – Yeni kimliğiyle yine maviliklerde

Lüks katamaran pazarı bu kategoriyi tercih edenleri sevindirmeyi sürdürüyor. Bunlardan biri, yenilenen Bavaria Nautitech 46 Fly. Güvenli ve konforlu seyir olanağı sunan tekne, kendi sınıfında en geniş dış yaşam alanına sahip. Yazı: Ayça Güçlüten

Atlantik Okyanusu’na yakın bir nokta olan Rochefort’ta (Fransa) inşa edilen Nautitech katamaran serisinden her yıl 80 adet üretiliyor ve bu teknelerin yüzde 80’i ihraç ediliyor. Çok gövdeli dünyaya aşina olan ve bir katamaranla seyretmenin ayrıcalıklı olduğuna inanan herkes markayı yakından tanıyor. 2014 yılında Bavaria tarafından satın alınmasıyla da yeni kimliğine büründü.

2009 yılında Nautitech 54 dizaynıyla başlayan Marc Lombard-Nautitech Catamarans işbirliğinin son üyesi, küçük dokunuşlarla yenilenen Nautitech 46 oldu. 2019’da Nautitech 46’nın Open ve Fly versiyonları Cannes Yachting Festival’da lanse edildiğinde katamaran meraklıları tarafından ilgiyle karşılandı. Bu teknede de Nautitech Catamarans DNA’sının temel taşları olan konfor, lüks, performans ve pratik seyir imkânlarının ön planda olduğunu görüyoruz. Devamı Haziran 2020 sayısında…