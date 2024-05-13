Solaris Power 44 Denizciler için üretildi

Tekneleri için motto olarak “Denizciler için üretildi” sloganını kullanan İtalyan Solaris’in Power 44’üyle test seyrine çıktık. 13,44 metrelik Solaris Power 44, dizaynıyla göze, konforuyla bedene, manevrasıyla da denizciliğe yönelik tüm istekleri yerine getiren bir tekne. Offshore kategorisinde CE sertifikası ile üretilmiş olması açık güverteli olsa da güvenilir bir teknede bulunduğunuzun kanıtı.

Yazı ALPER GÜNORAL, Test fotoğrafları OĞUZHAN GÜR, İç fotoğraflar SOLARIS POWER YACHTS ARŞİVİ

Solaris, tekne üretim dünyasına 1974’te İtalya’nın kuzeydoğu kıyılarında bulunan Aquileia’da başlamış, zamanla 50-110 feet arası ebatlarda Avrupa’da liderliğe oynayan bir konuma ulaşmış bir firma. Tekneler için motto olarak belirledikleri “Denizciler için üretildi” sloganı da bu başarının sırrını ortaya koyuyor. Dizayn, teknoloji ve işçilik konusunda iddialı olan İtalyan firmanın Türkiye distribütörü Tur Marin tarafından Türkiye’ye getirilen modeli Solaris Power 44 inceleme seyrini İstanbul’da Tuzla açıklarında yaptık.

DİZAYN-YERLEŞİM

Kıçtankara bağlı teknenin, iskeleden bakılınca ilk göze çarpan tarafı oturma ve dinlenme alanları oluyor. Kıçta bir adet yüzme platformu, gerektiğinde denize inip çıkabiliyor ve üzerine istendiğinde tender yerleştirilebiliyor. Tekneye adımınızı attığınızda özellikle makine dairesi üstündeki güneşlenme alanı, altı kişilik dinlence alanı ve hemen önündeki kuzine oldukça davetkâr alanlar. İki ocaklı inox kuzinenin yanında lavabo alanı her iki alanın üzerinde de denizden etkilenmesini önleyen kapakları mevcut. Ayrıca burada saklama alanları, buzdolabı ve buz yapıcı bulunuyor. Devamı Mayıs 2024 sayımızda.