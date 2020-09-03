EDA ERDEM DÜNDAR Kaptan, her yerde kaptan.

Hem Fenerbahçe’de hem Milli Takım’da gösterdiği başarılı performans ile voleyboldaki gururumuz Eda Erdem Dündar, dört yıldır kendi yelkenlisinin dümeninde ve filenin yanında denizde de iddialı. Yazı Pelin Özcanlı, Fotoğraflar Eda Erdem Arşivi

Türkiye Voleybol Kadın A Milli Takımı ve Fenerbahçe Opet Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, yaz başında karşımıza “Kaptan, her yerde kaptan” projesi ile çıktı. Eşiyle beraber 4 yıl önce aldıkları yelkenli teknede çektirdiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabında paylaştı. Böylece voleybolun yanında farklı bir yönünü daha ortaya koyarken, yelkene karşı içinde biraz merak olanları heveslendirmek, harekete geçmelerini sağlamak istedi. Biz de bu vesileyle kaptanlığın hakkını sonuna kadar veren sporcudan denizdeki dingin ve alternatif hayatını dinledik.

“DOĞANIN GÜCÜNÜ DENİZDE HİSSEDİYORUM”

Yelkene nasıl başladınız?

Eşimle (Erdem Dündar) baş başa çıktığımız ilk yelkenli tatilinde denizde dümen tutan kadınlar gördüm ve tonlarca ağırlıktaki tekneleri kullanmaları çok karizmatik geldi, çok yakıştırdım. Ben de yapabilir miyim düşüncesi aklımın ve kalbimin bir köşesinde yer etti. Voleybol gibi yelkenin de rekabetçi ruhumu besleyeceğini anladığımda zaten artık denizden uzak kalamaz oldum.

Denizin en etkileyici yanı ne sizce?

Çoğu zaman ne kadar stresli ve karmaşık bir hayat yaşadığımızı bize göstermesi sanırım.Tekne hayatını tattıktan sonra artık dünyanın öbür ucuna da gitsem “Aslında ne kadar küçük, ne kadar mekanik yaşamlarımız var” diyorum. Doğanın gücünü en fazla denizde hissediyorum. Denizin daha siz farkına varamadan çok kısa sürede ruhunuzu, bedeninizi iyileştirmesi inanılmaz. Oradaki sadelik doğallığa teşvik ediyor, her andan keyif almayı öğretiyor.

Tekne alma fikri nasıl doğdu?

2013’te aile dostlarımızla çıktığımız gulet tatilinden epey mutlu ayrıldık. Normalde yoğun idman ve maç temposundan kısıtlı zamanlarda, otellerde tatil yapabiliyorduk. O zaman Marmaris’ten başlamıştık tura. Göcek’e vardığımızda doğasına, koylarına hayran kaldık, “Bundan sonraki tatillerimiz belli” dedik eşimle. Bir sonraki yaz kendi başımıza küçük bir yelkenli kiraladık. İşte tekne alma hayalleri böyle başladı. Hayatım boyunca sporcu disiplinine sahiptim ve koşuşturmaya alışığım. Tatilde o tempoyu fazla düşürmekten hoşlanmıyorum ve aktif sporculuğum bitince temponun düşeceği fikri de beni kaygılandırıyordu. İki yaz yelkenli kiraladık, tekne alınca da kaygım iyice azaldı. Devamı Eylül 2020 sayımızda…