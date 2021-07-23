Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’ndayız

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) himayesinde bu yıl Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan sekiz yelkencimiz hazırlıklarını tamamladı. Temmuz sonunda büyük mücadele başlıyor.

Geçen yaz pandemi sebebiyle iptal edilen, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılacak olan Yaz Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Organizasyonda deneyimli yelkencilerimiz Alican Kaynar (Finn), Deniz Çınar & Ateş Çınar (470 Erkek), Dilara Uralp (RS:X Kadın) ve Onur Cavit Biriz’in (RS:X Erkek) yanı sıra Beste Kaynakçı & Okyanus Arıkan 470 Kadın ve Ecem Güzel Laser Radial sınıflarında ilk kez ülkemizi temsil edecekler. TYF Başkanı Özlem Akdurak bu süreci anlattı.

“DÜNYANIN EN İYİ ANTRENÖRLERİ İLE ÇALIŞIYORLAR”

Tebrik ediyoruz öncelikle. Sporcular nasıl bir süreçten geçti?

Sekiz sporcu bugüne kadar tarihimizde bir Olimpiyat’a katıldığımız en yüksek sporcu sayısı; bu bizim için ayrıca bir gurur kaynağı oldu. Olimpik yelkencilik son derece profesyonel bir hazırlık süreci gerektiriyor. Zira olimpik takımlar birçok farklı alanda profesyonel destek ve danışmanlık alıyorlar. Sporcularımızın salgının etkisi ile daha da zorlaşan lojistik ve organizasyonel koşullardan asgari düzeyde etkilenmeleri için oldukça yoğun bir süreç geçirdik. Özellikle de sporcularımızın rakiplerinden geri kalmamaları için yurtdışı antrenmanlarını gerçekleştirebilmeleri amacıyla ciddi bir çaba harcadık. Bakanlığımızın olimpiyat oyunları konusundaki hassasiyeti ve federasyonumuzun hedefleri doğrultusunda sevinerek söyleyebiliriz ki, sporcularımız gerek malzeme ve lojistik planlama gerekse yurtdışı antrenmanlar dikkate alındığında oldukça iyi bir süreçten geçti.

TYF olarak nasıl bir strateji ve planlama gerçekleştirildi?

Öncelikle sporcularımızın en iyi hizmeti almaları için teknik kabiliyeti çok yüksek bir teknik kadro kurduk. Sporcularımız dünyanın en iyi antrenörleri ile çalışıyorlar. Yelken sporunda iyi bir antrenman grubuna dahil olabilmek başarıya ulaşmada ana unsurdur. Tüm sporcularımızın sportif performanslarına olumlu etki yaratacak antrenman grupları ile çalışmalarını sağladık. Küresel salgının etkisi ile tüm teknik malzeme tedarikçilerinin üretim bantlarında oluşabilecek sorunları öngörerek gerekli tedarik süreçlerimizi zamanında planladık. Özetle; başından sonuna en küçük detayları dikkate alarak, sürekli değerlendirmeler yaparak dinamik bir yapıda yönettiğimiz başarılı bir süreç ortaya çıktı.

İLK KEZ 470 KADINLAR SINIFINDA YARIŞIYORUZ

Sporcularımızı da daha yakından tanıyalım…

Olimpik takımımızın büyük bir bölümünün daha önceki Olimpiyatlar’a katıldığını varsayarsak oldukça tecrübeli bir takıma sahibiz. Deniz Çınar, Ateş Çınar, Alican Kaynar, Dilara Uralp ve Onur Cavit Biriz daha önce Olimpiyatlar’a katılmış sporcularımız. Bu sporcuların yanında ilk kez Olimpiyatlar’a katılacak olan Ecem Güzel, Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan’ın kota almasını da çok değerli buluyorum zira olimpik arenaya yeni sporcular çıkartabiliyor olmak bizim için halihazırda bu seviyedeki sporcuların başarısını devam ettirebilmek kadar değerli. Olimpik yelkencilik için ana gereklilikler olan fiziksel yeterlilik, yeterli deniz antrenmanı gününü gerçekleştirebilmek, mental hazırlık, teknik destek ve kaliteli ekipmana sahip olmak her biri ayrı ayrı çok önemli olan unsurlardır. Bu derece profesyonel bir spor faaliyetinde bu unsurlardan birinin bile eksikliği durumunda başarıya ulaşmak mümkün değildir. Mental hazırlık, yelken gibi aynı anda birçok farklı parametrenin yönetilmesi gereken kompleks bir sporda ayrıca önem taşımaktadır. Yelken sporunda fiziksel olarak performans gösterebilecek yeterli kondisyona ulaştığınızda başarıya ulaşmak için kalan yüzde 90 becerinin mental hazırlık olduğunu söyleyebiliriz. Yelkende olimpik hazırlık sadece yarış içerisindeki yeterliliği kapsamıyor; bütçeden lojistik operasyonlara kadar birçok önemli detayı birlikte ifade ediyor.

Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan ülkemiz tarihinde ilk defa 470 Kadınlar sınıfında yarışacak değil mi?

470 Kadın sınıfında ilk kez yarışacak olmamızı çok önemli buluyorum. Zira 470 son derece teknik bir sınıf ve ülkemizde de bu sınıfta yarışmak için altyapı sınıflarında çalışmalarına devam eden birçok genç sporcumuz var. Başarabileceğimizi tüm dünyaya göstermeleri açısından Beste ile Okyanus’u ve onları hazırlayan teknik ekibi gönülden tebrik ediyorum.

“YELKENCİLİĞİMİZİ BAŞKA BİR BOYUTA TAŞIMAMIZ MÜMKÜN OLACAK”

Olimpiyat Oyunları’ndan hedef ve beklentileriniz neler?

Öncelikle Tokyo 2020 Olimpiyatları’na birden fazla sınıfta madalya alma ümidi taşıdığımız, madalya seviyesinde teknik beceriye sahip bir ekiple gidiyoruz. Olimpiyatlar birçok ülkenin en yüksek performansı sergiledikleri, oldukça zor bir rekabet ortamı. Madalyaya ulaşmak elbette çok kolay değil. Ayrıca ilk kez bir olimpiyat oyununa tüm sınıflardaki sporcularımız kendi antrenörleri ile katılacaklar. Sporcu ve teknik kadrolarımız Tokyo’da pozitif bir ortam yakalayıp bu süreci performans anlamında iyi yönetebilirlerse başarabileceklerine gönülden inanıyorum.

Sadece yarışçılarda değil, sizde de heyecan dorukta olmalı bugünlerde.

Çok uzun ve zorlu bir süreci geride bırakıp artık nefeslerin tutulacağı günlere adım adım yaklaşıyoruz. Almayı ümit ettiğimiz bir madalya ile yelkenciliğimizi ülkemizde başka bir boyuta taşımamız mümkün olacak. Başta sporcularımız olmak üzere tüm ekibimiz bunun bilincinde ve sorumluluklarının farkında olarak Tokyo’da yarışacaklar. Çok emek isteyen bu süreci sporcularımızın aileleri, kulüpleri, federasyonumuz ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile kol kola, tam bir hedef birliği içinde yürüttük. Federasyon olarak teknik becerimizi Bakanlığımızın desteği ile en iyi düzeyde hayata geçirebildik. Bu zincirdeki herkesin ve en başta büyük bir özveri ile çalışan sporcularımızın emeklerinin karşılığını alacağımız bir olimpiyat olmasını bütün kalbimle diliyorum. Böylesine önemli anlarda, her zaman olduğu gibi, değerli yelken ailemizin sporcularımızı ve teknik kadromuzu kalben destekleyeceklerine, iyi dilekleri ile onlara güç katacaklarına inanıyorum.☸