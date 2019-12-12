OSMAN T. YAZICI Hedefi dünya çapında hibrit merkezi kurmak

12 Aralık 2019 / yorum yapılmamış / 269 kez okundu

Zero Emission Institute, Türkiye’de hibrit teknelerde tek adres. Kurucusu Osman Turgut Yazıcı ileri teknoloji  âşığı, vizyon sahibi  bir sanayici. Tekne, klasik otomobil ve deniz eskisi koleksiyonculuğu da özgür ruhlu işadamının özgün yönünü yansıtıyor. Yazıcı, Türkiye’de dünyaya parmak ısırtacak bir hibrit merkezi kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün bir dünya markası olan Anadolu Grubu’nu kuran Kamil Yazıcı’nın tek oğlu. Heyecanlı ve özgür bir kişilik. Kurduğu Zero Emission Institute ile son zamanlarda adını sık sık duyar olduk. Osman T. Yazıcı en büyük hayalinin peşinden gitmiş bir isim. Stoktaki mevcut vasıtaları hurdaya dönüşmeden ülkeye ve çevreye kazandırmak amacıyla kurduğu Zero Emission Institute, Türkiye’de hibrit teknelerde tek adres. Yeni hedefi ise dünyada büyük bir potansiyeli olan bu pazarı Türkiye’ye kazandırmak ve ülkemizde dünyaya örnek olacak bir “hibrit merkezi” kurmak. Osman T. Yazıcı, hayallerini gerçekleştirmek için çıktığı ve 12 yıl boyunca ilmek ilmek ördüğü yolculuğu anlattı…   Devamı Aralık 2019 sayımızda…

Yacht Türkiye, Ruhat Ataözden, Zero Emission Institute, Osman Turgut Yazıcı, Pınar Gediközer Fotoğraf
Yacht Türkiye, Ruhat Ataözden, Zero Emission Institute, Osman Turgut Yazıcı, Pınar Gediközer Fotoğraf
Yacht Türkiye, Ruhat Ataözden, Zero Emission Institute, Osman Turgut Yazıcı, Pınar Gediközer Fotoğraf
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