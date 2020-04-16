ÉRIC TABARLY – Denizlere âşık, yelkene tutkundu

Bu ay size çok büyük bir maceraperest ve denizci hakkında yazıyorum. Birçok kişi neden en iyi açıkdeniz yarışçılarının Fransa’dan çıktığını merak eder. Bunun cevabı iki kelimeden, bir isimden ibarettir: Éric Tabarly.

Yelken sporunun inanılmaz bir büyükelçisi olan ve Olivier de Kersauson, Yves Parlier ve Loick Peyron gibi birçok başarılı Fransız denizciye ilham kaynağı olan Éric Tabarly, yatçılık tarihinin şüphesiz en ilginç ve karizmatik figürlerinden biri. Kazandığı yarışlar, dizayn ettiği yenilikçi teknelerle hep gündemde kaldı. Su kanatlı tekneleri ilk deneyenlerden biriydi. Tasarladığı Hydropter isimli tekne yelkenle 50 knot bariyerini deldi.

BEBEKKEN DENİZE AÇILDI

Éric Tabarly, 24 Temmuz 1931’de Nantes’te yatçılık geleneği olan bir aileye doğdu. Ailesi onu daha bir bebekken tekneleriyle yelkene götürdü. 1938’de Tabarly’nin babası randa yelkenli bir cutter olan 1898, William Fife tasarımlı Pen Duick’i satın aldı. Tabarly, yelken yapmayı bu teknede öğrendi ve sonrasında okyanus yarışlarında kullandığı teknelere de hep aynı ismi verdi. 1953’te donanmaya gönüllü olarak yazıldı ve Fransız Deniz Havacılığı’na kayıt yaptırdı. Fas’ta Fransız hava üslerine geçmeden önce Saint-Mandrier Hava Üssü’nde görev yaptı. Pilot lisansını ve teğmen rütbesini Aralık 1954’te aldıktan sonra, Tan Son Nhut Hava Üssü’ne atandı ve Birinci Fransa-Vietnam Savaşı’nda bombardıman uçağı pilotluğu yaptı. 1956’da, boş zamanlarında Pen Duick’i restore etmeye başladı. Bu güzel tekne, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana terkedilmiş durumdaydı ve bu sırada ahşap gövdesi çürümüştü. Tabarly onu polyester reçine kullanarak yeniden inşa etti. 1957’de Lorient yakınlarındaki Lann-Bihoué Hava Üssü’ne atandı. Ama tekne üzerindeki çalışmalarını sürdürüyordu. Nihayet dönüşüm tamamlandı ve Pen Duick Nisan 1958’de tekrar yelken açtı.

İKİ KEZ SOLO TRANSATLANTİK ŞAMPİYONU OLDU

1958’de Deniz Harp Okulu’na girdi. Vietnam Savaşı’nda pilot olarak savaşmış olan eski deniz subayı, ilk kez 1964’te, Plymouth Duhover’in Rhode Island ile Newport, Rhode Island arasında gerçekleşen solo transatlantik yarışını Pen Duick II ile kazandı. Éric Tabarly, solo transatlantik yarışın ikincisini kazanıp İngilizleri yendiği andan itibaren Fransız yelkenciliğinde bir efsaneye dönüştü. İngilizlere rakip olmak ve Fransa’ya kupayı getirmenin değeri paha biçilmezdi. Bu olay iki ülke arasında günümüze kadar devam eden, genellikle dostça bir denizcilik rekabeti yarattı. Ancak Tabarly’nin zaferinin sadece kendisi değil, kazanma şekli onun Fransa’daki itibarını çok yükseltti. Rakiplerinin sadece bu yarış için tasarlanmış ve özelleştirilmiş yatlarla yelken açtığı bir yarışa Tabarly, sekiz kişilik bir mürettebat için tasarlanmış olan 44 feet’lik Pen Duick II ile katıldı. İlk yapılan yarışı kazanan Sir Francis Chichester’a yaklaşık üç gün fark attı. Tabarly, Fransız Deniz Kuvvetleri’nden gelen, sert ve korkusuz bir adamdı ama aynı zamanda bir mucitti ve ömür boyu sürecek profesyonel olan yelkencilik kariyerine bu özellikleri damga vurdu.