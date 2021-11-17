TEK KAMARALI 15 MOTORYAT

Tek kamaralı motoryatlara talep artıyor. Yoğun çalışıp tekneye diledikleri kadar vakit ayıramayanlar, hızlıca bir yerden bir yere gitmek isteyenler ama arada kısa süreli de olsa suda konaklamayı arzu edenler bu modellere yöneliyor. Son zamanlarda en çok tercih edilen tek kamaralı 15 motoryatı listeledik.
Axopar 37XC
Bavaria Vida 33
Alfastreet 28 Cabin
XO DFNDR 9
Galia 770 Sundeck
RYCK 280
Antares 8 OB
Dromeas 28 SUV
Jeanneau Merry Fisher 795 Série 2
SanBoat 705 Cuddy
Sea Ray 370 Sundancer OB
Hinckley Sport 40c
Rivamare
Galeon 325 GTO
Boston Whaler 325 Conquest