TEK KAMARALI 15 MOTORYAT

Tek kamaralı motoryatlara talep artıyor. Yoğun çalışıp tekneye diledikleri kadar vakit ayıramayanlar, hızlıca bir yerden bir yere gitmek isteyenler ama arada kısa süreli de olsa suda konaklamayı arzu edenler bu modellere yöneliyor. Son zamanlarda en çok tercih edilen tek kamaralı 15 motoryatı listeledik.

Axopar 37XC

Bavaria Vida 33

Alfastreet 28 Cabin

XO DFNDR 9

Galia 770 Sundeck

RYCK 280

Antares 8 OB

Dromeas 28 SUV

Jeanneau Merry Fisher 795 Série 2

SanBoat 705 Cuddy

Sea Ray 370 Sundancer OB

Hinckley Sport 40c

Rivamare

Galeon 325 GTO

Boston Whaler 325 Conquest