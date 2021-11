33. yılında yangın bölgelerinde…

Bodrum’un simge yarışlarından geleneksel ahşap yat yarışları American Hospital The Bodrum Cup 33. yılında Bitci ana sponsorluğunda, Bodrum kıyılarının yangından etkilenen cennet koyları Çökertme ve Kissebükü’ne yelken açtı. 61 teknenin katıldığı Akdeniz’in en büyük yarış organizasyonu, uluslararası yelken ve deniz festivali 18-23 Ekim tarihlerinde pek çok etkinlikle birlikte coşkuyla tamamlandı. Son yılın şampiyonu, Bodrum yapımı tırhandil “Hızır 1” bu yıl da The Bodrum Cup birincisi olurken Bitci Challenge Cup’ta birinciliği Beluga ekibi kazandı.

Beş etaptan oluşan ve sadece ahşap yatların değil tüm tekne sınıflarının da yarıştığı American Hospital The Bodrum Cup pek çok etkinlikle dolu dolu geçti. Bu yıl “Hep beraber” temasıyla yangın bölgelerindeki dayanışma ruhunu ön plana çıkaran organizasyon koyların ve denizlerin korunmasında farkındalık yaratan kültür ve sanat etkinlikleriyle de dikkat çekti. Yarışlar overall’da iki gruba ayrıldı, 61 teknenin katıldığı organizasyonda The Bodrum Cup ile Bitci Challenge Cup için beş gün boyunca şampiyonluk için mücadele verdiler. Filoda 115 yaşındaki 15 metrelik klasik tekne Dafne ve 66 feet boyundaki Hoek tasarımı Sultana en dikkat çeken teknelerden oldu. Her iki ekip de gruplarında birinci olmayı başardı. Başhakemliğini Somer Büyükakkuş’un, Yardımcı Başhakemliğini Aslı Göktan’ın ve yarış komitesinin yönettiği yarışlar beş coğrafi yarışla, Bodrum’un sarı yaz günlerinde orta şiddetteki rüzgârlarla tamamlandı.

HAFİF RÜZGÂRDA START

Organizasyonun ilk gününde ekipler Bodrum Denizciler Derneği 50. Yıl Etabı için Bodrum-Bodrum rotasında hafif rüzgârda start aldı. Büyük guletler start almak için zorlansa da orta şiddetlere çıkan rüzgâr yarışın rahatlıkla tamamlanmasına izin verdi. Bodrum’dan start alan ekipler önce Çelebi Adası’nı sonra Köçek Kayalığı’nı iskelede bırakılarak Bodrum’a döndüler. First finiş Bodrum’un simgelerinden ülkenin tek okul gemisi STS Bodrum’dan geldi. Ekip aynı zamanda günün The Bodrum Cup overall sıralamasında birinciliği kazandı. Bitci Challenge Cup’ta ise Daima teknesi birincilik kupasını alan ekip olmayı başardı.

BODRUM-ÇÖKERTME ETABI

İkinci gün Bodrum-Çökertme rotalı Anadolu Sigorta Etabı için Bodrum’dan start almak üzere filo denizdeydi. Ancak yarış komitesi Bodrum koyunda rüzgâr olmadığından Tavşan Burnu önlerinden start verdi. Filodaki teknelerin çoğu Karaada’ya yakın start alarak Çökertme’ye doğru yol aldılar. Hızır 1, Jasmin, Grandi, Sultana ve Dafne tekneleri yarışta liderliklerini koruyan tekneler oldu. Çökertme önlerinde kurulan finiş hattında Daima günün first finişini yapsa da günün The Bodrum Cup overall sıralamasında birinciliği Jasmin 1 kazandı. Günün Bitci Challenge Cup birincisi ise Beluga ekibi oldu.

ÇÖKERTME VE KİSSEBÜKÜ ETAPLARI

Üçüncü gün Çökertme-Çökertme rotalı Opet Etabı’nda güne rüzgârsız başlandı. Bir süre denizde rüzgâr bekledikten sonra hakem komitesi yarış startını daha rüzgârlı olan bölgeye, Çökertme ile Mazı arasına taşıdı. Orta şiddetlerdeki rüzgârda start alan ekipler Yıldız Adası önünde kurulan finiş hattında yarışı tamamladı. Sultana ekibi first finiş yaparken, ikinci finiş veren tekne Dafne oldu. Günün The Bodrum Cup overall sıralamasında Take it Easier birinci olurken, Bitci Challenge Cup’ta birincilik kupasını kazanan ekip Dafne oldu. Dördüncü gün Çökertme-Kissebükü rotalı Metro Etabı yapıldı. Rüzgâr yine elverişli olmadığı için komite startı Yıldız Adası’nın güney açıklarından verdi. Orak Adası dönüldükten sonra adanın güneyinde finiş verildi. Hızır 1 ve Dafne ekipleri liderliği tüm yarış boyunca korudu. Hızır 1 first finiş verip günün The Bodrum Cup overall birincisi olurken 15 saniye sonra finişe gelen Dafne ekibi de günün Bitci Challenge Cup birincisi olmayı başardı.

KİSSEBÜKÜ-BODRUM ETABI

Haftanın son günü Kissebükü-Bodrum rotalı Erol Ağan Etabı ile başladı. Rüzgârın keyifli bir yarışa izin verdiği son günde start Orak Adası güneyinden verildi. Karaada sancakta bırakılarak, Karaada Feneri önünde kurulan finiş hattında yarış sona erdi. 10-12 knot hızlarda esen rüzgârda çoğu ekip açıktan gitmeyi tercih etti. Sultana teknesi 1 saat 55 dakika ile first finiş veren tekne oldu, onu arkasından Uzma ekibi takip etti. Günün The Bodrum Cup birincisi Hızır 1, Bitci Challenge Cup birincisi ise Dafne oldu. Günün sonunda Ağanlar Tersanesi’nde etaba ismini veren ve yakın zamanda vefat eden Bodrum’un önemli gulet ustası ve denizci Erol Ağan’ın oğlu Ağanlar Tersanesi CEO’su Erdem Ağan’ın duygusal konuşmasıyla başladı. Bodrum’un değerli denizcileri anıldıktan sonra yapılan kupa töreninde tüm ekiplere kupaları verildi. The Bodrum Cup Kupası şampiyonluk ödülü ise Hızır 1 ekibine takdim edildi. Ekip aynı zamanda İlhan Koman’ın vefatından önce çizimlerini tamamlayarak prototipini hazırladığı “Sonsuz Sütun” eserinden ilhamla oluşturulan anlamlı ödülün de sahibi oldu. Törenin ardından düzenlenen Teoman konseriyle The Bodrum Cup keyifli bir final yaptı.☸