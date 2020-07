DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE – Süperyat şefleri yetiştirmeye başlıyoruz!

Hepimiz aynı duygulardayız aslında. “Virüs dün vardı da bugün yok mu?”, “Çıkalım mı dışarıya, çıkmayalım mı?”, “Çıktık zaten ama restorana gitmeyelim”, “Sadece tanıdıkları görelim, diğer insanlardan uzak duralım”, “Bir süre sonra engelleyemiyorsun zaten….” Bu gibi cümleler arasında sıkıştık kaldık. Biz yine en iyisi kendimizi denizlere vuralım!

Yat sektörü hareketlendi. Özellikle private yatçılık başladı çünkü aylardır şehirlerinden ayrılamayan yat sahipleri kendilerini hemen denizlere attı. Biliyorsunuz, Atlantico ile tüm dünyaya şef ve hostes yerleştiriyoruz. Bu sezon da şimdiden birçok şef yerleşimi gerçekleştirdik. Sınırların tam açılmaması yüzünden İtalya’daki şefi İtalya’da, Fransa’dakini Fransa’da, Türkiye’deki şefi Türk sularında yerleştirdik. Yani sektörel olarak etkilendik ama çok da değil. Sebebi, yatlar ve private estate’lerde şefe her zaman ihtiyaç olması. İyi bir private şef, her yerde ve her durumda kazanıyor. Daha izole bir hayat arayışındayken imkânı olanlar köy evlerine, dağ evlerine, deniz kenarlarına ve teknelerine çekilmek istedikçe, buralarda hem sağlıklı hem leziz yemekler yapıp hem de Covid’den korunmayı bilen bilinçli ve eğitimli şeflere ihtiyaç normalde olduğunun iki katı arttı.

Size güzel de bir haberim var! Türkiye’nin en iyi mutfak okulu MSA-Mutfak Sanatları Akademisi iş birliği ile Atlantico olarak Türkiye’ye ve dünyaya Süperyat şefleri yetiştirmeye başlıyoruz. Duyurular dergi çıktığında çoktan yapılmış olacak.

SUPERYACHT CHEF EĞİTİM PROGRAMI

Tekneniz var, şefiniz de var, eh yemekler de fena değil ama bir türlü o yabancı yatlara konuk olduğunuzda gördüğünüz gibi bir profesyonellik göremiyorsunuz. Bir şeyler eksik… Ama ne olduğunu kimse tanımlayamıyor.

Süperyat, 24 metre ve üzeri özel kullanımlı ya da charter olarak kiralanan yatlara verilen tanım. Günümüzde yatlar büyüdükçe megayat ve gigayat kavramları da ortaya çıktı. Bir teknede şef ihtiyacının doğması için zaten 24 metrenin üzerinde bir tekne olması gerekir. Peki, 24 metre üzerine çıktıkça şef ihtiyacı nasıl gelişir? Basit. Şöyle ki:

• 24 ila 30-35 metre arasında Chef/Stewardess

• 30 ila 50-55 metre arasında Sole Chef

• 55 ila 80-85 metre arasında Head Chef ve Sous-Chef

• 85 metre ve üzerine çıktıkça Head Chef ile birlikte toplam 5 şefe dek galley kadrosu kurulur.

Türkiye’de yat büyüklüğü genelde 22 ila 40-45 metre arası. 50 metre ve üzeri yatı olan az. İyi hizmet almak isteyen Türk yat sahipleri de yukarıda belirttiğim nedenlerle yabancı crew ile teknesini kuruyor.

Halbuki Türkiye’de çok değerli, bilgili, genç, dinamik, eğitimli, yüzü de, mutfağı da uluslararası arenaya dönük, ona rağmen genlerinde ve geleneğindeki Türk lezzetlerine hâkim, aynı zamanda tutum-davranış olarak yat sektörüne uyumlu, modern şefler var. Onlar da yat sektörünü tanımıyor. Duyuyor ama oraya varamıyor. Nasıl varılacağını bilmiyor. İşin özeti, Atlantico ve MSA, tam olarak bunu sağlıyor. Oluşturduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Superyacht Chef Eğitim Programı ile karada çalışan bu şahane şefleri, yat sektörüne kazandırıyoruz.

YAT ŞEFLİĞİ EĞİTİMİ BİR TECRÜBE AKTARIMIDIR

Her yat sahibi ve her tecrübeli kaptan da iyi bilir ki, bir yata crew ihtiyacı doğduğu zaman istenen özellikler sadece kâğıtlarla, belgelerle kanıtlanamaz. Yani kimse tekneye katılacak şef adayına temel sertifikalar haricinde “Sen hangi uluslararası yat şefliği sertifikasına sahipsin?” diye sormaz. Uluslararası Yat Şefliği Sertifikası diye bir şey yok. Şeflerin denizde yemek pişirme ile ilgili uluslararası çalışmasını sağlayan sertifikalar var ama Uluslararası Yat Şefliği sertifikası diye gençleri hemen “Yat Şefi” yapan bir sertifika yoktur. MSA-ATLANTICO Superyacht Chef Eğitim Programı’na ve zaten iki yıldır aktif olarak yatlara yerleştirme yapan Atlantico’nun CV

havuzuna sadece mutfak okulu mezunu ve restoran-otel sektöründe minimum bir yıl sektör tecrübeli adaylar katılabiliyor. Dünyadan veri tabanımıza katılan şefler için de aynı kuralı uyguluyoruz. Çünkü yat şefliğinin iyi para kazandıran ve gezip tozduran bir hayal dünyası olduğu algısının yanlış olduğunu baştan kanıtlıyoruz.

Dünyada da böyledir. Yat şefliği eğitiminin amacı; karada işinde başarılı şefleri yatçılık ve denizcilik kurallarına alıştırmak, mesleğini denizde en iyi şekilde yapabilmesi için kendine güvenli olmasını sağlamaktır. Yat şefliği eğitimi bir “tecrübe aktarımı”dır.

Yat şefliği kıyı kıyı tecrübe ister, sektörü tanımayı gerektirir. Ayrıca dünyanın her yerinde nasıl tedarik yapılacağından tutun, tekne sahibinin kişisel alışkanlıklarına, saatlerine, zamansızlıklarına, keyfine, her uyruktan konuklarına uyum sağlamaya dek birçok birikime sahip olmayı da. Bu meslek denizciliğin görünen ve görünmeyen kurallarına uymak, birçok tada, birçok mutfağa hâkim olmak demektir. Regülasyonlardan yemek pişirme yöntemlerine, istenen tabaklardan milletlere göre alışkanlıklara dek onlarca parametreyi sayabiliriz. En önemlisi de dar alanda kısa paslaşmalar yaşanan deniz ortamında sağlam karakter ve sabır gerektirir. Bunu da en iyi gerek yat sahibi gerekse ekip olarak, teknenin içinde yaşayanlar bilir.

Bu kriterler sağlanmadan sadece CV’ye göz atıp referanslarını kontrol etmekten öteye gidemeyen aday seçme kriterleri nedeniyle çoğunlukla “Yat” ve “Şef” uyumu gerçekleştirilemiyor ve sonuç; sezon içinde işten ayrılan şefler, şefsiz kalan yatlar ya da yediği yemeğin, aldığı hizmetin kalitesinden mutsuz yat sahipleri oluyor. Bu döngü yıllardır devam ediyor.

MSA ile bir araya gelerek oluşturduğumuz Superyacht Chef Eğitim Programı ile MSA çatısı altında Atlantico tecrübelerini birleştirerek hem Türk yat sektörünün Interior Crew ihtiyacını en doğru şeflerle karşılıyor, hem de yetenekli Türk şeflere uluslararası yat sektörünün kapısını açmış oluyoruz. Artık “yabancı yatlardaki gibi şefimiz olsun” tanımı gerçeğe dönüşmüş oldu. Herkese Covid’siz tatiller… ☸