Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 40. kuruluş yıldönümü çerçevesinde Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün organize ettiği Güney Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Kupası, 25 ekibin ve 140 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

BAYK’ın 18 Haziran tarihinde organize ettiği, Milta Bodrum Marina ve Marina Yacht Club Bodrum’un ev sahipliğinde gerçekleştirdiği Güney Ege Sahil Güvenlik 40. Yıl Yelken Kupası IRC, Destek ve Tırhandil sınıflarına açık olarak tamamlandı. Ralli sınıfının da dahil edildiği yarışta bu sınıfa özel olarak lisans şartı aranmadı. Kayıt ücreti alınmayan yarışta filo IRC A-B, Destek A-B ve Tırhandil gruplarına ayrıldı. Filoda IRC A grubuna İstanbul’dan gelen Cinali Magic ismiyle bir Farr 40 teknesi katıldı. Destek grubunda ise 1931 İsveç yapımı, restorasyonu geçen sene tamamlanan klasik tekne Vega katıldı.

Coğrafi rotada yarışan ekipler, ortalama 15 knot hızlarda esen keyifli bir rüzgâr eşliğinde planlanan tek yarışla tamamlandı. Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan ve Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Utku Meral’in denizden takip ettiği yarışların startını Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar verdi. Filo rotaya göre Görecek Adası açıklarında start alırken, Çelebi Adası’nı iskelede bırakarak Bodrum’a dönüp Karaada Boğazı’nın Tavşan Burnu açıklarına atılan dönüş şamandırasını sancakta bırakarak finişlerini verdi. 14 deniz mili mesafeli yarışın ardından akşam Marina Yacht Club Bodrum’da kokteyl ve kupa töreni coşkuyla tamamlandı. Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 40. yılı kutlanırken denizlerin en büyük güvencesi Sahil Güvenlik ile yatçılar arasındaki dostluk ve işbirliği de güçlendirildi. ☸