TRIPLE DEUCE’UN SAHTE GİZEMİ

Yaz geldi! Ve hepimiz buna bayılıyoruz, en çok da suya yakın olanlar. Suya yakın olmak, illa ki milyon dolarlık yatı olmak demek değil. Küçücük teknesi, hatta kayığı olan da suya yakın, sahil kasabalarında oturan da. Çok şiirsel oldu değil mi? Biz yine yatlara dönelim. Kim bir “Million Dollar Baby”si olsun istemez ki.

Bana en çok sorulan sorulardan biridir: “Head şefi olduğunuz en büyük yat kaç metre?” Benim şefi olduğum en büyük yat 82 metreydi. Kariyer seçimlerime göre en büyük 90 metreye dek çalışma sözü verdim kendime çünkü 90’dan büyük megayatlar daha çok cruise gemi gibi çalışır ve 30 ila 50 kişi arası mürettebatı vardır, benim tarzım değildir. Yine de 82 metre deyince gözünüzde canlanmıyorsa, bir futbol sahasnını 90 metre olduğu hesabıyla gözünüzde canlandırabilirsiniz.

90 METRELİK YAT EN BÜYÜK YAT MIDIR?

Hayır. Günümüzde 590 feet-180,65 metre uzunluğu ile Azzam, dünyanın en büyük yatı unvanına sahiptir. Dünyanın ikinci büyük yatı unvanına ise, hepimizin bildiği Chelsea takımının sahibi milyarder işadamı Roman Abromoviç’e ait 162,50 metre boyuyla Eclipse sahiptir. Bu devasa yatları yine 100 metreyi aşan boyları Dilbar, Al Said, Al Mirqap, Topaz, Ocean Victory gibi onlarca, aklın hayalin ermeyeceği rakamlar ile dönen megayatlar vardır. Hatta bazılarının milyonlarını artık sayamaz hale geldik. Yapımı 300-400 milyon dolara mal olan yat da var, yapımı 1 milyar doları geçmiş, suya indiğinde dünyanın en büyük yatı unvanına sahip olacağı iddia edilen, 222 metre uzunluğundaki Triple Deuce adlı yat da var. İşin ilginç yanı, yat dünyası Triple Deuce isimli bu yat projesinin tamamen fantezi olduğunu konuşuyor.

NEDİR, KİMİNDİR BU TRIPLE DEUCE?

Triple Deuce, uzun zamandır bir muamma! Bu devasa projeyi ilk olarak 4Yacht Inc. basına duyurdu. 4yacht, 2002 yılında kurulmuş bir brokerage şirketi olup, 2014 yılının Ekim ayında, 222 metre, yani 728 feet uzunluğu ile dünyanın en büyük yatı unvanına sahip olacak Triple Deuce isimli yatın projesine imza atıldığını açıkladı. 4Yacht’tan broker Craig Timm, Triple Deuce projesinin dünyanın en büyük yatı olmasının yanı sıra, 1.1 milyar dolarlık bütçesi ile dünyanın en pahalı yatı unvanına da sahip olacağını bildirdi. Dünyaca tanınmış brokerlar ise, Triple Deuce projesinin tamamen bir reklam fiyaskosu olduğu konusunda hemfikir. Yatın hangi tersane tarafından yaptırıldığı, hangi tasarımcının elinden çıkacağı gibi önemli bilgilerin kesinlikle gizlenmesine rağmen(!) fiyatı, büyüklüğü hatta ismine dek bilgilerin nedense(!) bir aracı kurum tarafından açıklanması şaibeyi artırdı. Yatın bir “Kuzey Avrupa tersanesi’ tarafından yapıldığının söylenmesine karşın, Kuzey Avrupa tersanelerinin hiçbirinde bu büyüklükte bir yatın yapıldığına dair bir kanıt yok. Triple Deuce, 180 metrelik Azzam’a 40 metre fark atarak, Abromoviç ve Arap şeyhleri arasında yıllardır metre metre süren “daha büyüğünü yaptırma” yarışının da önüne geçeceği iddia edildi. Yani 1-1.5 metre daha büyüğünü yaptırmak kolaydı, ancak 40 metre daha büyüğünü yaptırmak, dünyanın en büyük yatı unvanına atılan bir gol olacaktı. İsmi gizlenen ultra milyarder yat sahibi, 40 metre gibi yüksek bir metre farkı nedeniyle, hemen üzerine bir milyarderin kolları sıvayıp bir başka yat yaptıramayacağına ve Triple Deuce’un dünyanın en büyük yatı olarak uzun süre kalacağına emindi.

FANTEZİ Mİ GERÇEK Mİ?

Triple Deuce projesi, gerçekte var olduğuna dair kanıt olmayıp sadece basın açıklamalarında yer alan bir proje olmasına rağmen, bu basın bültenlerinin de çok gerçekçi olduğu aşikâr. 2014’ten beri yapılan açıklamalar, yatın boyu ve uçuk fiyatı ile sınırlı kalmadı. Basın açıklamaları, 4Yacht Inc tarafından ince ince işlenmeye devam etti. Tersanede çalışan yüzlerce adam sayısı, muazzam boyutuna rağmen sürati konusunda da hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayıp 100 binden fazla beygir gücü ile 30 knot hız yapabileceği, 7 katlık tasarımında tekne sahibinin kamarasının 275 metrekare olacağı, bu kamaradan helikopter pistine özel geçit yapıldığı, diğer misafir kabinlerinin 90’ar ve 60’ar metrekare devasa kamaralar olduğu gibi detay detay onlarca havalı bilginin çeşitli aralıklarla basına sızdırılmasına rağmen, yatın nasıl sadece üç yıl içinde bitirileceğine dair soru cevaplanamadı. Her şeyin ötesinde, 2018 yılında suya indirileceği açıklanan yat hâlâ ortada yok! Sanal mı, gerçek mi? Böyle bir yat var mı, yok mu? Bir şirket neden böyle bir fantezi uydurur? Bunlar bilinmiyor. Bazen zenginin malı züğürdün çenesini yormuyor da, belki de züğürt

firmalar kendileri hakkında konuşturmak için olmayan zenginlerin olmayan mallarını yaratıyor! Kim bilir… ☸