2024 yazına merhaba!

Yazın ilk sayısından merhaba. Yatçılık camiasının önde gelen isimleriyle buluştuğumuz geleneksel “yaza merhaba partisi” her sene sezonun başladığının da ilk habercisi oluyor. Bu seneki davetimizse elinizde tuttuğunuz dergiyi baskıya gönderdikten hemen birkaç gün sonra 28 Mayıs’ta gerçekleşmiş olacak. Yine İstanbul’da ve yine Boğaz manzarası eşliğinde yazı karşıladığımız bu özel gecenin yansımalarını bir sonraki sayımızda göreceksiniz, şimdiden aramızda olan tüm dostlara teşekkürler…

Yaza merhaba derken elbette içinizi ısıtacak tekneler, konular ve konuklarla renkli bir sayı hazırladık. Kapağımızda Canados’un 29 metrelik Gladiator 961 Speed modeli var. Türkiye’de SoleMarin tarafından temsil edilmeye başlanan İtalyan tersanenin bu sportif yatı 50 knot’lık performansıyla maviliklerde göz kamaştırıyor… Megayat bölümünde başarılı Türk üreticilerimizden Dünya Yachts’ın King Benji’sini ağırlıyoruz. Görkemli iç tasarımı Design Unlimited imzalı 46,70 metrelik explorer dünyanın tüm denizlerine açılabilecek donanımda. Charter pazarında ilan edilen haftalık kiralama bedeli kış aylarında 250 bin dolar iken bu rakam yazın 270 bin euro’ya çıkıyor… Test sayfalarımızın konuğu, Fransız Catana Group’un yeni markası Yot Power Catamarans’ın 11 metrelik ilk modeli YOT 36. Eğlenceyi çift gövdeye yayan powercat ile Fethiye’de seyre çıktık…

Dosya konumuz ise 7 metre üzeri 12 yeni modeli bir araya getirdiğimiz lüks RIB’ler… RIB-Rigid Inflatable Boats yani sert tabanlı şişme botlar, özellikle son yıllarda ülkemizde hızla yayılan bir deniz aracı. Üreticiler de her geçen yıl yeni modellerle pazarı büyütmeye devam ediyor. Öte yandan hız canavarlarına da dönüşebilen bu botları dikkatli kullanmanın, koy içinde seyir ve görgü kurallarına uymanın, açık denizdeyse seyir emniyetini gözetmenin çok ama çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var…

Yazın tekneyle tatil planları yapanlara özel bir konu da “keyifliyim” köşesinde: Miray Süleymanoğlu Öncü tekneyle komşuya ya da daha ilerisine gideceklere yurt dışı çıkış rehberi hazırladı. Seyir öncesi mutlaka göz atın… Her sayıda olduğu gibi Tanıl Tuncel, Süha Umar, Cem Gürdeniz, Deniz Kurt, Bünyamin Sürmeli, Alper Günoral, Mehmet Bezdan, İnanç Işıl Yıldırım değerli kalemlerini yılın ilk yaz sayısı için de oynattı ve birbirinden önemli konuları dergimize taşıdı… En yeni tekneler, yelken yarışları, denizcilik söyleşileri ve marin dünyadan son haberler sizi bekliyor… İyi bir yaz geçirmeniz dileğiyle, keyifli okumalar…