Yat iç mekânlarında tamamlayıcı ürünler

Yat iç mekân tasarımında konsept bütünlüğü ve denge esastır. Bu oldukça emek isteyen ve uzun süreler alan bir yolculuktur. Bu yolculuğun sonunda yaratılması planlanan ürün olarak yatların iç mekânlarının güvenli, konforlu ve estetik özelliklerini taşıması beklenir. Bu kadar özenerek gidilen bir yolun son noktasını koyarken seçilen aksesuarlar, tasarım ve sanat objelerinden yararlanılır.

Yatlarda iç alanları tasarlarken tasarımın ana temasına uygun olarak seçilen ürünler mekâna yerleştirilir. Mekân ile malzeme, doku, renk, vb. gibi fiziksel açılardan aynı dili konuşmalarının yanı sıra aslında tasarım sürecine anlamını veren konsepte uygunlukları da o derece önemlidir. Aslında başından beri savunduğum bütünsel tasarım metodu ile ters olan bu yaklaşım, genellikle tercih edilen ve sona kalan işlerden birisidir. Hatta bu aşama için yatlarda dekoratif ürünleri seçen zamanı bol kişiler bu işi üstlenir. Oysa yat iç mekân tasarımının hiçbir aşaması bütünden ayrılmamalıdır. Tasarım sürecinin başından itibaren mekânsal kararlar verilirken aksesuar, dekoratif ürün, sanat objesi, adına ne derseniz deyin, detay gibi görünen bu seçimlerle ilgili tartışmalar yapılmalı, ona göre ilerlenmelidir. Çünkü bazen bir sanat eseri, bir mekânın karakterini yaratabilir, bazen de var olan bir karakteri zedeleyebilir.

UNSURLARIN SAĞLADIĞI DENGE VE UYUM

Yat iç mekânlarının karakterize edilmesinde önemli yer tutarlar. Örneğin, Japon Zen felsefesini iç mekâna da yansıtmak için dekorasyon objelerinden yararlanmışlardır. Deniz fenerinin şeklinden esinlenerek yumuşak, serbestçe yüzen aydınlatma armatürleri aynı zamanda yat iç mekân tasarımının tamamlayıcı birer unsuru olarak yer almışlardır. Yat iç mekân tasarımındaki aksesuarlar genel görüşün tamamlanmasına yardımcı olur ve mekândaki diğer unsurların senkronize edilmesine ve dengelenmesine yardımcı oldukları anlamına gelir. Bu da aslında yatlardaki iç mekânlara yapılan son dokunuşların önemine işaret etmektedir. Küçük şeylerin önemini azımsamamak gerekir. Birçok marka deniz temalı koleksiyonlar üretmektedirler. Marka seçimi ya da seçilen bir markanın farklı temalarda ürünleri de bulunmaktadır. Her lüks ve kaliteli markanın yatın içinde değerini bulma garantisini veremeyiz ne yazık ki. Yerinde kullanılmayan her ürün, mekânda fazlalık yatta da gereksiz ağırlıktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Yat İç mekân tasarım ve dekoru elbette sahibinin tarzını ve zevkini yansıtması gerekir. Fakat müşterinin zevkinin yat iç mekân tasarımının sorumlusu olan iç mimar tarafından mekânlara aktarılması elzemdir.

LÜKS VE KONFOR BEKLENTİSİNİ TEDBİRLE KARŞILAMAK

Yatlarda sabit donatı ve mobilyaların dışında bütünsel tasarım için entegre edilen öğeler vardır. Bunlar tasarım objeleri, sanat ürünleri, aksesuarlar ve tekstil ürünleridir. Özel tasarım bir objenin, nadide bir tablonun, kullanıcıların lüks ve konfor beklentisinin üst düzeyde olduğu denizel bir mekân olan yatlarda ayrı olarak korunma ve güçlendirme tedbirlerini karşılaması gerekir. Deniz başta olmak üzere dış çevre şartlarının yıpratıcı etkilerinin görüldüğü yatlarda kullanılacak her öğenin bu fiziksel çevre düşünülerek yerleştirilmelidir. Ölçek olarak daha ufak parçalar halinde olmaları onların önemini azaltmaz, bazen ufak bir sinek çorbanın tadını kaçırır deyimini hatırlarsak, yanlış seçilen dekorasyon ürünleri ile bir çuval incirin berbat edilmesi de mümkündür. Özellikle altının çizilmesi gereken bir konu da “yangın” konusunun yatlar için büyük bir tehlike riski oluşturduğudur. Yatlarda yangına sebebiyet veren en büyük konusunu başka bir yazıya saklıyorum ama burada şunu belirtmeden geçemeyeceğim, kimi zaman önemsiz görünen küçük parçalarda bulunan yanlış malzemeler yüzünden ortaya çıkan bir kıvılcım yıllarca süren emeklerin suya gömülmesi anlamına geliyor. Seçilen ürünlerin hem denizin etkilerine hem de yangına dayanıklı olması beklenir. Yatlarda genel anlamda kullanılacak malzemelerin yanma dayanımları ile ilgili kurallar ve denetimler bulunurken, dekoratif ürünler kimi zaman en sona bırakılabilir ve yatın suya inmesinden sonra da seçilebilirler. Dahası, iç mekânda seçilen objelerin çevre dostu ve sürdürülebilir olması hakkındaki kararlar seçici kişinin eline bırakılmıştır. Oysa süreçte önemsiz görülüp sonraya bırakılan detaylar yüzünden, sonuçta önemli bedeller ödenebilir. İşte bu yüzden şeytan ayrıntıda gizlidir. Hayatın ve mekânın perspektifinde az çoktur. Bu yüzden en sona bırakılan ya da ihmal edilen iç mekân tasarımı ve onun gerekleri yapılmadıkça iç mekânları birbirine benzeyen süper ve megayatlarla, neden bir Dünya markası olamıyoruz sorusunu daha çok soracak gibiyiz. Konu sadece iç mekân değil, detaylara ve tasarıma verilen önemin içten gelen bir olgu olduğunda yatın dışına ve üretici markaya orijinallik katma gücü.

TRENDLER VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Tasarımın tamamlayıcı öğeleri olan dekoratif ürünler sadece yaşam alanları ve kabinlerde değil aynı zamanda ıslak hacimlerde de sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sebebi artık ıslak mekânların da yaşamın tamamlayıcı hacimleri olarak içinde vakit geçiren kullanıcıya hem fiziksel hem de psikolojik konfor sağlama amacına yönelmeleridir.

Denizlerin durağan olmayan zeminlerinin üzerinde tasarımda öncelikli olan güvenlik koşullarının sağlanması ile düzenlenmiş mekanlardır. Yüzen hareketli bir mekânda, dekoratif objelerin kullanımı da deniz seyrinin konforunu ve stabilitesini artıran teknolojik gelişmelerin yatlara uygulanması ile daha da yaygınlaşmıştır. Sabit mobilyalar ve/veya mobilyalara sabitlenen dekoratif objeler açık deniz koşullarında ve seyir halinde iken olası bir düşme ya da yaralanma riskine karşı önlem amaçlı olarak tercih edilmiştir.

Yatlarda iç mekân tasarım aksesuarları kullanıcının zevkine göre tasarlandığından trendleri tanımlamak zor olabilir. Ayrıca trendler gelip geçebilir ve bir yata uygun olan, diğerine uymayabilir. Tasarımcılar için dekoratif ürünler kullanıcıların aşırı ve alışılmadık taleplerine de konu olabilen yat iç mekânlarında kurtarıcı birer öğe olarak yer alıyorlar. Sonuç olarak, stili, zarafeti ve kişiliği ön plana çıkaran bir süper yatın iç mekânı, en kaliteli nevresimlerden özel kokulu banyo malzemelerine, zarif sofra takımlarından dış mekân yumuşak mobilyalarına ve kabin içi misafir hediyelerine kadar tamamlayıcı dokunuşlarla sonlandırılır ve mutlaka denizde kullanılmak üzere seçilen herhangi bir aksesuarın tuza, UV ışınlarına ve darbeye dayanıklı olması gerekir. İster sezonun trendlerini takip edin ister bu detayları yatın markasını yansıtacak şekilde kullanın; detaylar, bir yatı tasarım ürünü olarak en başarılı seviyeye yükselteceğine inanılan faktörlerdir.☸