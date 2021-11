Denizcinin alternatif kışlama rehberi

Kış aylarını teknede geçirmek artık yükselen bir trend ve teknenin kısıtlı alanında, üstelik kış soğuklarında konforlu bir yaşam alanı yaratmak için dikkat edilecek kurallar var.

1. Yeni evinize alışın

Kış boyunca zaman geçireceğiniz tekneniz artık yeni eviniz olacak ve bu defa koylarda denize girmek, eşle dostla mangal yapmak için değil, zorlu ve soğuk kış şartlarında dar bir alana sıkışacaksınız. Teknenin havuzluğunu bu sırada denklemden çıkarın çünkü çevresini kapatsanız da havuzluk soğuk havalarda çok konforlu bir yaşam alanı sunmayacak. Teknenin salon ve kamaralarını ise yaşamınızı kolaylaştıracak şekilde döşemelisiniz. Işık en fazla ihtiyacınız olacak detay olabilir. Normal ışıklar fazla enerji harcıyorsa, küçük bir abajur işinizi görebilir. Ya da led ışık gibi düşük enerjili seçenekleri tercih edebilirsiniz. Eğer teknenin orta sehpası hareketlerinizi kısıtlıyorsa, kendinize alan açmak için kış boyunca masayı kaldırabilirsiniz. Yerine ise kullanışlı ve hafif zigon sehpa modelleri tercih edebilirsiniz. Özellikle de teknede yalnız yaşayacaksınız bu size daha fazla alan kazandıracaktır.

2. Günlük besin ve vitamin destekleri

Denizde beslenmenizi sağlıklı yürütmeniz her zaman çok da kolay olmaz. Tekneler ne yazık ki her türlü besini saklamak için yeterli konfor sunmayabilir. Bu nedenle uzun süre denizde konakladığınızda vitamin ve mineral eksikliği yaşayabilirsiniz. Misal, sağlıklı bir insanın günde 4500 mg’a kadar potasyum alması gereklidir ancak bu kadar potasyum alabilmeniz için her gün 2-3 kilodan fazla yeşil sebze ve meyveler yemeniz gerekebilir. Ya da c vitamini için gerekli taze sebze ve meyveleri sürekli teknede bulamayabilirsiniz. Bu vitaminlerin ve minerallerin eksikliği ise sizi kısa sürede bitkin, yorgun, halsiz düşürebilir, arkasından ise bağışıklığınız düşer ve hastalıklar gelebilir. Dolayısıyla, besin desteklerinizi de teknede bulundurmalısınız.

3. Cildinizi önemseyin

Soğuk hava, sert rüzgarlar, doğrudan güneşe maruz kalmak… Her cilt bu zor şartlara farklı tepkiler verebilir. Cildinizin dengesi bozulduğunda ise ilk ortaya çıkan, sivilceler olur. Derinizin altında ömrünüz boyunca sinsice bekleyen bakteriler, bağışıklığınızın düştüğü, cilt dengenizin bozulduğu ilk anda kafalarını çıkarırlar ve o küçük sivilceler oluşur. Eğer sivilceler için önlem almazsanız hızla büyürler, yayılırlar ve ciddi bir cilt sorununa dönüşebilirler.

4. Sıcak giysiler ve ev tekstili

Boğazlı kazaklar, atkılar, eldivenler, kalın çorap ve patikler… Polar battaniyeler ve diğer kışlık tekstil ürünleri için teknede yer açmalısınız çünkü ısıtma sistemleriniz ne kadar iyi çalışırsa çalışsın, bunlara mutlaka ihtiyacınız olacak. Soğukla şaka olmaz. Siz önleminizi alın, gerekmediği zamanlarda kışlık tekstiller dolapta durmaya devam edebilir.