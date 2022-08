Yazın tam ortasındayız… Teknelerin en hareketli olduğu günler… Her boydan, her tipten tekne koylarımızda, kıyılarımızda arzıendam ediyor. Bu güzelliklerin arasında göze en hoş geleniyse şüphesiz kuğuyu andıran görüntüleriyle yelkenliler oluyor. Günümüzde gezi yelkenlileri her türlü konfora sahipler ancak yeni nesil tasarımlarla artık performanslarıyla da öne çıkmaya başladılar. Biz de bu ay maksimum konfor, optimum performans sunan 15 gezi yelkenlisini listeledik…

Bu teknelerle gezilip görülecek yerleri ise yazarlarımız kaleme aldı. Emir Kunt, uzun zamandır gitmeyi planladığı Skiathos’a nihayet kavuştu ve adanın bilinmeyenlerini yazdı. Her köşesinden ayrı bir sürprizin çıktığı, Kuzey Sporadlar’ın en popüler adası, nefis fotoğraflar eşliğinde sayfalarımızda. Ali Boratav, her yıl olduğu gibi bu yıl da denizlerimizin fotoğrafını çekti ve bir durum raporu hazırladı. Göcek, Hisarönü Körfezi ve Gökova’daki gözlemlerini aktaran Boratav, “marinalar dolu, koylar sakin” diyor. Bayram tatili haricindeki sakinliği ise ekonomiye ve Yunan adalarının kapılarını açmasına bağlıyor…

Denize ilgi arttı, tekne sayısı çoğaldı ama ülke olarak denizcileşmek için daha çok yolumuzun olduğu da belli. Süha Umar, adabımuaşeretten bahsettiği yazısında denizde yakın zamanda yaşanan kazaları ve sebeplerini anlattı. Cem Gürdeniz ise denizdeki bir başka görgü konusu olan gürültüye dikkat çekti. Bu yazıları okuyup, okutalım. Çevremizdeki teknelere, doğaya ve denize saygı göstermeyi öğrenmemiz şart…

Bu ay kapağımıza Alman tersane Lürssen’in yeni yatı Ahpo’yu konuk ediyoruz. Sayfalarımızda göreceğiniz fotoğraflar 115 metrelik gigayatın görkemini anlamanıza yetecektir. Bu boy tekneler elbette bambaşka bir dünyanın oyuncuları. Örneğin, haftalık kiralama bedeli 2,5 milyon Euro. Fiyatı açıklanmasa da 300 milyon Dolar olduğu ve yıllık giderinin de 30 milyon doları bulduğu konuşulanlar arasında… Ne diyelim, her bütçeye uygun tekne var…

Loro Piana’nın sahibinin elinde yeniden hayat bulan 51 metrelik explorer Masquenada, Sunreef’in çevreci yelkenli katamaranı 80 Eco, yarım asırlık motor-sailor Brave Jenny dergideki diğer teknelerden… Hepsi ve daha fazlası ağustos sayımızda sizi bekliyor…

Keyifli okumalar…