Sarı yazda da teknedeyiz!

Evlere hapsolduğumuz bahar aylarının ardından pandemi kısıtlamalarının gevşetildiği Haziran’a geldiğimizde, seyir defterine “Bu yaz teknedeyiz” yazmıştım. Öyle bir sezon yaşandı, denizlerimiz öyle kalabalıkları gördü ki, ben bile bu kadarını tahmin etmemiştim. Denizle yakından uzaktan ilgisi olmayanların yaz tatillerini teknede geçirdiklerine şahit olduk. Bu pandeminin herhangi bir artısından bahsedilecekse “denizlerin ve tekne hayatının kıymeti daha geniş kitlelerce anlaşıldı” cümlesini eklemek lazım diye düşünüyorum. Denizciliğe olan ilgi artışını yaz sezonu boyunca dergimize olan alakadan da çok rahat gözlemledik. Dergimiz bu sezon geçen seneden daha fazla satış rakamlarını gördü. Ve görmeye de devam edecek gibi. Çünkü sezon devam ediyor. “Sarı yaz” teknecilerin zaten denizde olduğu günlerdir ancak görünen o ki bu sene Ekim sonuna kadar denizlerimiz hareketli olmaya devam edecek. Güney’e ineceklerin bu sayımızdaki Gökova yazısını kaçırmamasını öneririm…

Tekne sahibi olmak da pandemi sayesinde daha çok insanın hayali olmaya başladı. Bu hayale katkı yapacak bir dosya hazırladık. “Ayağımı yerden kessin yeter” diyenler için ulaşılabilir maliyette 10 metre altı 10 motoryatı bir araya getirdik. Daha ekonomik, kullanımı ve bakımı kolay bu tekneler ile günübirlik ya da hafta sonu konaklamalı kaçamaklar yapabilirsiniz. Kapağımızdaki güzel ise yine bir Türk tersanenin eseri. 31 metrelik Spritz 102, Yalova merkezli genç firma Venture Yachts imzasını taşıyor. Sayfaları çevirip detaylarını gördüğünüzde eminim siz de Türk yat inşa sektörüyle gururlanacaksınız…

Bu sayımızda daha çok mavi portreye yer verdik. Tanıl Tuncel, amatör denizciliğimizin medarıiftiharı Yücel Köyağasıoğlu’nu kaleme aldı. Ruhat Ataözden, iflah olmaz bir katamaran tutkunu olan işadamı Arif Önder ile röportaj yaptı. Pelin Özcanlı önce Eti Yelken Takımı’nın en büyük destekçisi, yelken sevdalısı Eti CEO’su Hakan Polatoğlu ile bir araya geldi, sonra ünlü oyuncu Fırat Tanış’ın ilk yelkenli seyrine tanıklık etti. Birbirinden güzel, deniz kokulu yaşam öyküleriyle dolu bir sayı sizi bekliyor…

Sarı yazda da maviliklerde buluşmak dileğiyle…

Keyifli okumalar…