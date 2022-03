Yacht Türkiye 16 yaşında

Yayın hayatına Mart 2006’da; “Denizler, tekneler ve gezginler hakkında her şey” sloganıyla başlayan Yacht Türkiye, 16 yılı dümen suyunda bıraktı. İlk sayısından itibaren sloganındaki gibi zengin içeriğiyle evinize, ofisinize, teknenize ulaştı ve siz değerli okurlarımızın ilgisiyle her zaman Türkiye’nin en çok satan yat ve deniz kültürü dergisi olmayı başardı. 16 yıllık desteğiniz için teşekkürler…

Bir teşekkür de, titizlik içinde fedakârca çalışarak, her ay dergiyi sizlerle buluşturan Yacht Türkiye ekibine, değerli kalemleriyle katkı sağlayan yazarlarımıza ve yayıncımız Doğan Burda Dergi Grubu’na… 16 yıl yayıncılık için hatırı sayılır bir zaman dilimi. Bu süre zarfında güzel günler gördüğümüz gibi pek çok krizi de hep beraber yaşadık. Doğal afetler, terör, siyasal belirsizlikler, salgın hastalıklar, ekonomik krizler… Her şart altında mavi düşlerinizin esin kaynağı Yacht Türkiye’yi ilk günkü heyecanımızla hazırlamaya gayret ettik. Fırtınaları hasarsız atlatıp kesintisiz her ay sizlerle buluştuk. Bugünlerde içinde bulunduğumuz salgın ve savaş gibi küresel krizleri de aşacağımıza, engin mavide güzel günler yaşayacağımıza inancım tam…

Tüm insanlığın barış içinde olacağı bir dünya dileğiyle; pruvamız neta, rüzgârımız hep kolayına olsun…

İyi okumalar…