Her denizcinin cebinde kurulu olması gereken 5 hayati uygulama

Tekenizde en son teknoloji seyir donanımları bulunuyor olabilir ama günümüzün gerçekliğinde, cep telefonları da kaptanların en önemli asistanlarından biri. Peki her denizcinin cebinde mutlaka kurulu olması gereken uygulamalar nadir.

1- Windy

Hava tahminleri uygulaması Windy sadece rüzgarı veya yağmurları takip etmek için değil, çok farklı parametrelerle ve analizlerle hava durumunu analiz etmenize yardımcı olan gelişmiş bir uygulama.

2- Boat Beacon

AIS sinyallerini kullanarak teknenizin yerini ve 30 mil çevresindeki diğer AIS kullanan gemileri, rota vektörleriyle görmenizi sağlayan uygulama, aynı zamanda kaybolma tehlikesi geçirmeniz halinde, son bulunduğunuz noktayı da belli ettiği için, fırtınalı havalarda hayat kurtarıcı bile olabilir.

3- Navily

Demirleme yerleri, marinalar ve limanlar hakkında yararlo ve güncel bilgiler içeren harika bir kaynak. Üstelik Türkiye marinaları da sistemde detaylıca yer alıyor.

4- Tides Planner

Eğer gelgitlerin yoğun ve büyük yaşandığı bölgelere seyahat etmek niyetindeyseniz, denklemlerinize artık metrelerce yükselik alçalan denizi de katmak zorundasınız. Büyük gelgitlerin yaşandğı bir bölgede teknenizi yanlış şekilde bağlayıp alışverişe gittiğinizde, dönüşte teknenizi tepetaklak olmuş halde bulabilirsiniz. Bu uygulama, dünyanın 8000 farklı bölgesindeki gelgit dalgalarının boyu hakkında detaylı bilgi içeriyor ve internet olmadan da çalışıyor.

5- Marine Traffic

Dünyadaki deniz trafiğini anlık şekilde gösteren çok önemli bir uygulama. Ücretli ve ücretsiz versiyonları bulunuyor. Çevrenizdeki diğer deniz araçlarının bilgilerini, sahiplerini, boyutlarını vs detaylıca görebilmenizi sağlayan faydalı bir uygulama.

6- Evernote

Çok faydalı bir not alma uygulaması olan Evernote sayesinde cep telefonlarınızı bir not defterine dönüştürebilirsiniz. Yapılacaklar listesinden tutun, çektiğiniz fotoğrafları notlar alarak kaydetmeye, el yazısıyla notlar almaya, alarmlar kurmaya kadar birçok faydalı özellik sunan Evernote, sadece denizcilerin değil, dijital dünyada herkesin ihtiyaç duyduğu bir asistan.

Bu uygulamaları çalıştıracak güncel bir telefon içinse Android işletim sistemli, güçlü donanımlara sahip ancak uygun fiyatlı yeni nesil bir telefon da edinmenizi tavsiye ederiz. Pek çok yat sahibi Apple telefonlarından vazgeçemiyor ancak Android cihazların sağladığı özgürlük ve geniş imkanları da küçümsememek gerekiyor. Bu noktada Nokia cep telefonları ya da Vestel cep telefonları veya Asus modelleri arasında inceleme yapmanızı doğru bir karar olabilir.