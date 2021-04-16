Açık denizlerin güçlü kızı SUISHIN

Sema Çağlar ve Barış Aktınmaz’ın dünya turu yapmak için aldıkları 42 yaşındaki Suishin, refit görmeden sudaki hayatını sürdüren özel bir yelkenli. Eski sahiplerinden çifte kalan emsalsiz bir deniz ve kültür mirası da cabası. Yazı Çiğdem Yurtsever, Fotoğraflar SEMA ÇAĞLAR-BARIŞ AKTINMAZ ARŞİVİ

Bu ay sayfalarımıza konuk olan tekne, Suishin isimli 1979 yapımı bir Tayana Vancouver 42. Bugün üretimi devam etmese de döneminin iyi teknelerinden. Tayana Yachts, açık deniz seyahatleri için konforlu ve güvenli seyir yapabilen gezi tekneleri olarak biliniyor. Ta Yang Building tarafından 1973 yılında kurulan tersane, Tayvan menşeili. Tasarımcısı ise Robert Harris. Bugüne kadar 37-72 feet arası 1400’den fazla fiberglas yelkenli tekne üretmiş. Önceki sahipleri tarafından çok iyi bakılmış olan Suishin’i, yeni olan muadillerinden çok daha fazla avantajı olduğu için Sema Çağlar ve Barış Aktınmaz çifti 2017 yılında almış ve refit yaptırmaya ihtiyaç duymadan içinde yaşamaya başlamış. Kano tip kıç, cutter arma, uzun salma, büyük depolama alanları ve ferah kabiliyet alanıyla, ortalama olarak 45 feet altındaki teknelere göre çok daha kullanışlı bir tekne. Uzun pasajları geçmek için tasarlanmış. Sema ve Barış da zaten dünya turu yapma niyetiyle Sushin’i almış ancak pandemi dolayısıyla bu planlarını ertelemişler. Tayana Vancouver 42’nin özelliklerinin dışında Suishin’in kendine has özelliklerinin de avantajını yaşayan çift, teknenin bir önceki sahiplerinden de çok şey öğrenmiş. Suishin’in hikâyesini bize Sema Çağlar anlatıyor.

FOTOĞRAFÇILAR YELKENCİ OLUYOR

Sema, seni ve Barış’ı biraz tanıyabilir miyiz?

İkimiz de fotografçıyız. Barış moda fotoğrafçısı, ben de life style ve düğün fotoğrafları çekiyorum.

Daha önce yelken geçmişiniz var mıydı?

Ben Ankaralıyım, ailemin denizle olan ilişkisi çok zayıf. Benim için deniz, sadece 10 günlük tatiller demekti. Barış İzmirli, hayatı su kenarlarında geçmiş. Fakat yelkenli tekne sahibi olma fikri son yıllara dayanıyor. En yakın arkadaşlarıyla çıktığı seyirler, onların tekne yaşamları, Gökova Körfezi’nin güzelliği Barış’ı içine alıyor. Sonra da tekne alıp satan arkadaşlarından biri, tam sana göre bir tekne buldum diyor. Barış da gidiyor, görüyor ve alıyor. Pek bir kriteri ve bilgisi olmadan yani. 1982 model, 36 feet bir Comet 1000.

Ne kadar süre, nerelerde kullandınız?

Bu tekneyi aldığımızda ilk zamanlar İstanbul’da yaşıyorduk. Sadece küçük kaçamaklar halinde tekneye gidip geliyorduk. Ben teknede geçirdiğim günleri, denizi ve yelken yapmayı çok sevdim. Hızlı adapte oldum. Sonra tekneye daha sık aralıklarla gidip, daha uzun vakit geçirmeye başladık. Mesleklerimiz buna izin verdiği için çok şanslıyız. Böyle böyle derken dört yıl sonra Comet’i satıp içinde yaşaması daha konforlu ve her yere gidebileceğimiz türden bir tekne almaya karar verdik. O da ismi Suishin olan, Tayana Vancouver 42 oldu. Devamı Nisan 2021 sayımızda…