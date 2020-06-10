Bir yaz düşü – 37 metrelik MADSUMMER

Deneyimli bir denizci olan Amerikalı sahibinin denize duyduğu derin tutkunun güçlü bir dışavurumu olan Madsummer, Alman tersane Lürssen’in deneyimiyle hayata geçti. 95 metrelik gövdesinde çağdaş çizgileri organik kıvrımlarla buluşturan tasarımı Harisson Eidsgaard Design imzalı. Dünya megayat filosuna görkemli bir giriş yapan Madsummer’ın iç tasarım yaratıcısı ise Laura Sessa.

Madsummer, denize ve yolculuğa bir övgü niteliğinde. 95 metre boyu, 14 metre eniyle dünyayı keşfetmeye hevesli, evden uzakta bir ev hayaliyle tasarlanmış. Daha önce de bir Lürssen yatına sahip olan Amerikalı sahibi ne istediğini net bir şekilde ifade edince, süperyat üretimi konusunda dünya liderlerinden biri olan Lürssen tarafında proje oldukça hızlı ilerlemiş ve söz verilen tarihten birkaç ay önce sahibine teslim edilmiş. Monaco Yacht Show 2019’da dünyaya tanıtılan yatın mühendisliği Lürssen teknik ekibinin tecrübesini yansıtıyor. Madsummer, gövde tasarımını üstlenen Londralı tasarım ofisi Harrison Eidsgaard Design ile tersanenin ilk işbirliği. Yat sahibi ile 15 yıldır farklı projelerde çalışan Romalı tasarımcı Laura Sessa, Madsummer’ın dekorasyonunu renklerle enerji kazanan, çağdaş ve konformist bir stille tamamlamış. Proje yönetimini üstlenen Moran Yacht & Ship ve tekne sahibinin kaptanının da, megayatın üretiminin hızlı ve kusursuz ilerlemesinde büyük payı olmuş.

Peter Lürssen, Madsummer’ı tanımlarken “Yat sahibi tasarım konusunda oldukça talepkârdı. Fakat mühendislik tecrübemizle onun isteklerinin çok daha ötesine geçmeyi başardığımıza inanıyorum. Madsummer, uzun yıllar boyunca zamansızlığını koruyarak keyifle kullanılacak. Şu anda da zamanının çok ötesinde bir mühendislik ve tasarıma sahip” sözlerini kullanıyor. Devamı Haziran 2020 sayımızda…