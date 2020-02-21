Planet Okyanus -5- Dünyanın altı üstü

Arktik tamamen kıtalarla kuşatılmış bir deniz, Antarktik ise tam tersi ortasındaki koca kıtayı kuşatmış, hiçbir kıtanın engeli olmadan dönüyor. Dünyamızın tavanında ve tabanında yer alan bu iki okyanusun geleceğimizde çok önemli rolleri var. Okyanus dünyamızın, küresel ısınmayla altı üstüne gelmiş durumda, bu karışıklıktan çıkma çabamızda son yazıya bıraktığım en yeni iki okyanusa bakacağım.

Eski Yunanlar astronomik izlenimlerinden Arktik dairesi kuzeyinde, yaz ortasında bir gece yarısı güneşi, kış ortasında ise devamlı karanlık olduğu teorisini kurmuştu. Diğer popüler bir inanışa göre de, kutup bölgelerinde, kuzey rüzgârı ötesinde, “Hyperborean”ların sulh içinde yaşadığı sakin bir sonsuz ışık ve bolluk ülkesi olduğu idi. Bu spekülasyonlar maceracıları dayanılmaz yaşam zorlukları, risklerine rağmen kuzeye çekti. Kuzey Kutbu’na ulaşana kadar hayatlar kaybedildi… 19. yüzyılın sonlarına doğru Norveçli kâşif Fridtjof Nansen Arktik’in ortasında bir okyanus olduğunu keşfetti. Bu buzdan okyanusu Uluslararası Hidrografi Örgütü (The International Hydrographic Organisation-IHO) okyanuslar ailesine kattı. Dünyamızın tavanında ve tabanında yer alan, bu iki -gitmesek de görmesek de- okyanusun geleceğimizde çoook önemli rolleri var. Okyanus dünyamızın, küresel ısınmayla altı üstüne gelmiş durumda, bu karışıklıktan çıkma çabamızda son yazıya bıraktığım en yeni iki okyanusa bakacağım. Sadece bir göz atmak olacak, daha fazla bilgi için incelemenize değer.