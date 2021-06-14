WHITE WINGS Maviye açılan beyaz kanatlar

32 metrelik pırıl pırıl bir gulet. Akdeniz âşığı Cem ve Sally Topçuoğlu’nun elinde yapısına ve ruhuna en uygun hayatı yaşıyor. Yunanistan’dan Hırvatistan’a, İtalya’dan Fransa’ya tüm Akdeniz’i dolaşıyor. White Wings durmadan ama koşturmadan, konforla, keyifle, özgürce geziyor.

Fotoğraflar 212 STUDIO, FIRAT MERİÇ, SEZER İSMAİL ŞENTÜRK

White Wings, TBWA Worldwide Uluslararası Başkanı Cem Topçuoğlu ve ailesinin “yazlık evimiz” dedikleri 32 metrelik bir gulet. 7,80 metre genişliğindeki teknenin tasarımı ve üretimi Nur Yılmaz’a ait. Ahşap gövdesi ve bembeyaz dört parça yelkeniyle insanda özgürlük çağrışımı yapan White Wings 2000’de inşa edilmiş.

“Beyaz kanatlar” anlamındaki adıyla beraber bir bütün olarak bakınca da, tekne uçup kendi gerçeğini bulacakmış gibi geliyor. Bulmuş da zaten; Akdeniz âşığı Cem ve Sally Topçuoğlu’nun elinde yapısına en uygun hayatı yaşıyor. Durmadan ama koşturmadan, konforla misafirlerini Yunanistan’dan Hırvatistan’a, İtalya’dan Fransa’ya dolaştırıyor. 250 metrekarelik dış yaşam mahalline sahip White Wings’te bir ana kamara ve çift kişilik dört konuk kamarası yer alıyor. Mahremiyet sunan tüm kamaralarda televizyon, bağımsız ses sistemi ve banyo da mevcut. White Wings’i daha yakından tanımak için Cem Topçuoğlu’yla bir araya geldik. Devamı Haziran 2021 sayımızda…