Yeni nesil gezgin JEANNEAU SUN ODYSSEY 410

Fransız Jeanneau, Sun Odyssey sekizinci nesil serisini geliştirmeyi sürdürüyor. 2018’de suya indirilen ve Avrupa’da “Yılın Teknesi” ödülünü alan 440 ile peşi sıra gelen, beğeni toplayan 490’ın ardından 410 geldi. Geçen sene Cannes Yachting Festival’de ilk kez sergilenen tekneyi test ettik.

SEYİR VE PERFORMANS NOTLARI

Jeanneau Sun Odyssey 410 için Marmaris Albatros Marina’daydık. Teknenin ilk seyrini Jeanneau’nun Türkiye distribütörü Top Leisure’ın sahibi İskender Akbaş yapmıştı, bizse keşif ve test seyir için oradaydık. Seyre çıktığımızda 15 -17 knot hızlarda rüzgâr vardı. Bir an evvel yelkenleri açıp teknenin performansını görmek için sabırsızlanıyorduk. Test ettiğimiz teknede ana yelken, tekne sahibinin tercihi olarak direk içi sarma yelkendi. Ana yelkende ayar yapmak için daha önceki modellerde standart olan ana yelken arabası bulunmuyor. Iskotalar, bumbanın iki tarafından dümen önündeki vinçlere geldiği için istediğiniz taraftan rahat kullanılabiliyor. Devamı Ağustos 2019 sayımızda…