EĞİTİMLİ MÜRETTEBAT mutlu yat sahibi demektir!

Yeni bir sezon başlıyor. Bu kıtada yaşayan bizler için en önemli sezonun zamanı: “Akdeniz yat sezonu”.

Türk yat sahipleri ya yeni yaptırdıkları gıcır gıcır yatlarını suya indirmeye ya da yıllardır kullandıkları, sevdikleri yatlarına yeni ekip üyeleri seçmeye, bütün yaz vakit geçirecekleri bu en sevdikleri oyuncaklarına iyi bir mürettebat alarak yattaki konforlarını garanti altına almaya başladılar. Çünkü tam tabiriyle iyi bir “yatçı”, özellikle 30 metre üzerinde yatı olan bir deniz tutkunu, bu büyüklükte bir yatın hakkının ancak iyi bir ekiple çekip çevrildiğinde verildiğini iyi bilir. AtlantiCo Yachting olarak bugünlerde yeni bir yatın crew temininin sağlanmasından tutup, yat suya inene dek tüm sisteminin oturtulması işiyle uğraşıyoruz. Nedir bu sistem oturtma? Yat yönetimi dedikleri şey mi? Hayır değil.

SİSTEMLİ VE ÇÖZÜM ODAKLI

Yat yönetimi, bir yatın kaptanı dahil denetlenmesini sağlayan bir sistemdir. Genellikle ekibi seçmek, yatın içine koymak, ekip bordrolarını yapmak ve sonra da her ay yakıttan diğer satın alımlara dek denetim ve tekne sahibine raporlamadan ibarettir. Elbette ki faydalıdır, özellikle charter’a çıkan yatlarda. Çünkü bu büyüklükte yatlar eğer denetlenmezse, takım olarak çalışılan bir profesyonel sisteme değil, amiyane tabirle sadece kaptanın borusunun öttüğü monarşik bir yapıya dönüşür. Maalesef bütçe aşmalar, ego kaynaklı hatalar, teknik sorunlar çoğalmaya başlar. Ancak elbette her yatta bu sorunlar vardır ya da yat yönetim firması olmadan bu sorunlar oluşacak demek değildir. İşlerini çok iyi yapan, profesyonel kaptanlar üzerine alınmasın. Zaten profesyonel bir kaptan da, bir yat yönetimi firmasıyla birlikte çalışmanın işini hafifleteceğini, yat yönetim firmasıyla birlikte daha sistemli ve daha çözüm odaklı çalışabileceğini bilir.

Sunduğumuz hizmet, bir yat yönetimi hizmeti değil; daha ziyade operasyonel destek, bir sistem kurma, bir crew oluşturup eğitme işi. Özellikle yeni yapılan yatlardan söz edersek eğer, özene bezene büyük bütçelerle inşa edilmiş bu güzelim yatların suya inmeden önce gerçekten böyle sağlam bir desteğe ihtiyacı vardır. Her yat sahibinin zevki başka, alışkanlıkları başka, yaşam biçimi ve yediği içtiği başka, dini-medeni-ülke alışkanlıkları başkadır. Yatlar, yat sahibinin ikinci evi, özel yaşamıdır! Yata seçilecek crew da ona göre olmalıdır. Sakin bir yaz geçiren, aile hayatı seven çoluklu çocuklu bir tekneye yerleştirilecek crew başka; sporunu eksik etmeyen, arkadaşlarıyla vakit geçiren bir yata yerleştirilecek crew başka; yaş ortalaması yüksek bir ailenin teknesine yerleştirilecek crew bambaşkadır. Nerelerde seyir edileceği de çok önem taşır.

“GÜZEL ÇALIŞAN” KİM?

Sadece crew seçimi ile de bitmez; yatın mutfak ve servis ekipmanlarının yerinde seçimi, doğru yapılmış, eksiksiz ancak bütçeye zarar vermeyen listeler, ilk seyrinde yatı doğru bir yemek ve içki tedariki ile doldurmak büyük para kayıplarını önler. Öyle ki; yurtdışındaki bazı firmalarda dahi, yeni yapılan yatlara destek veriyoruz derken köstek olunduğuna şahit oldum. Kendimi şanslı bulduğum taraf, hem yat sahibi hem yat firması hem de yatta çalışan gözüyle neler olup bittiğine şahit olmuşluklarım çok olduğundan, şimdi işimde daha rahat ediyorum. Örneğin; mutfağın dolap boyutlarına bakmadan ekipman siparişinin verildiğini, bu nedenle 500 kişiye pilav yapacak kadar büyük tencerelerin ısmarlanıp ödendiğini ve bizim onları yata sığdıramayıp depolara koyduğumuzu bilirim. Yanlış sipariş, yanlış yerleştirme hatta daha da öncesinde yanlış inşa nedeniyle dahi gıcır gıcır görünen ama fonksiyonu sıfır ürünler, ekipmanlar ve benzeri birçok hata ile yat sahibinin ruhu bile duymadan binlerce doların harcatıldığına şahit oldum. Cebe atmak için de değil üstelik, iş bilmemekten! Çünkü yata temin edilen crew ya da yatlarda daha önce hiç çalışmamış ancak dışarıdan destek veren firma, bu sistemi iyi bilemiyor olabilir ya da daha önce hiç yepyeni bir yatı yiyecek-içecekle doldurmamış bir şef, daha önce hiçbir yatın sezona başlamadan önce ön hazırlıklarını gerçekleştirmemiş olan biri olabilir çalışılan crew. Bu aşamada da, dünyadaki bütün süperyatlarda işleyen ve her zaman çalışan bu sistemi yata getirmek, bilenler olarak bizlerin işidir. Biz sistemi kurar ve crew’a aktarırız. O da aynı sistemi hakkıyla devam ettirirse, işte o yat hakkında “aynı yurtdışındaki gibi hizmet veriyor”, “inanılmaz güzel çalışıyorlar”, “biz teknede keyif yaparken ortada görünmüyorlar bile, her işlerini telsizle sessizce hallediyorlar”, “acil bir durum olduğunda, alarm çaldığında panikle bağıra çağıra değil, profesyonelce yapılması gerekeni yapıyorlar’ diye konuşulan, yat sahibinin ve konukların memnun olduğu profesyonel yata, profesyonel crew’a dönüşür.

Bana göre yatlar için dışarıdan alınacak hizmet (çoğunlukla mutfak tasarımlarında dahi) yatta çalışmış, yaşamış, potansiyel hataları zamanında kendi deneyimlemiş kişilerden alınırsa, crew seçimi de doğru yapılıp, yat adabı diyebileceğimiz profesyonellik açısından ya da eksik oldukları düşünülen tarafları eğitilirse, crew mutlu, yat sahibi mutlu, herkes mutlu olacaktır. İnandığım, hem crew için verdiğimiz ve umarım zaman içinde başka fimaların da bu anlayışla vereceği hizmet ve eğitimlerle bu zihniyet zamanla oturacak, beklenen modernlik karşılanacak, hem de sektöre yeni katacağımız crew adaylarının profesyonelliği ile Türk yat sektörü de yüzü tamamen değiştirecektir. Herkese mutlu sezonlar. ☸