Uzun yıllardır olmadığı kadar mutsuz ve endişeli olduğum bugünlerde bile, beni bu kadar keyiflendiriyorsa ben bu meltemi hepsinden çok seviyorum arkadaş. Siz tekneci ve denizci olun, ben meltemciyim.

Schinoussa yolundaydık. Teknenin arkasında sandalyede oturmuş denizi seyrediyordum. Ege’nin en sert geçişinde göl gibi bir denizde su bile sıçramadan dalgın dalgın keyifleniyordum. Niye böyle keyifleniyorum diye kafama takılmaya başladı. Yazın ortasındayız, öyle denize hasretlik bir halimiz de yok. Tekne yelkenli değil ki hani fışır fışır huzur geldi diyeyim. Sonra baktım, rüzgârın beni okşaması, onun kokusu beni keyiflendiren. Daha önceleri de böyle hisler yaşamıştım ve işkillenmiştim, acaba ben bu Ege’nin meltemini tekneden ve denizden daha mı çok seviyorum diye. Uzun yıllardır olmadığı kadar mutsuz ve endişeli olduğum bugünlerde bile, beni bu kadar keyiflendiriyorsa ben bu meltemi hepsinden çok seviyorum arkadaş. Siz tekneci ve denizci olun, ben meltemciyim. Devamı Eylül 2018 sayımızda…