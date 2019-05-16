İkinci baharında CEMRE

Cem İbrahim Akkoyunlu’nun hayali 2017’de gerçek oldu ve torunları denizde büyüsün diye aldığı tipik Akdeniz kayığıyla şimdilerde Yeşilköy sularında yelken açıyor. 1975 yapımı Cemre adlı tirhandil çok badire atlatmış olsa da hâlâ insanlara doğayı sevdirmeye ve varlığıyla onları mutlu etmeye devam ediyor.

Yazı PELİN ÖZCANLI, Fotoğraflar TOLGA İLDUN, CEM İBRAHİM AKKOYUNLU ARŞİVİ

Bazı şeyler istenir ama hemen, arzu edilen zamanda ya da hızda olmaz. Unuttuğumuzu sandığımızda da bakmışız kendiliğinden gerçekleşmiş. Cem İbrahim Akkoyunlu’nun Cemre’yi alma sürecinde de benzer bir durum yaşanmış. Cemre, Akkoyunlu’nun yıllarca satılığa çıkmasını beklediği tek tekne. Ve en ummadığı anda ona kavuşmuş. Cemre’nin Akkoyunlu’dan önceki sahibi Mustafa Ertör’ün yaşadıkları da ilginç. Tekne, Ertör’le ilk akşamında lodos fırtınasında parçalanmış, sonra da eksik tadilat yüzünden her seyirde su almış. En sonunda Ertör pes ederek tekneyi karaya alıp ağırlık merkezi dahil komple yenileme yoluna gitmiş. Şimdi Ertör’ün başka bir teknesi var ve Cemre’nin komşusu. Böyle özel ve etkileyici hikâyeleri yaşayanlardan dinleyerek belgeleme ve deniz severlerle paylaşma yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Yolumuz Yeşilköy Balıkçı Barınağı’na düştüğünde dikkatimizi çeken, 1975’te Kutluhan Şenyurt’un Rumelikavağı’ndaki atölyesinde üretildiğini öğrendiğimiz tirhandilin hikâyesini hem Akkoyunlu’dan hem Ertör’den dinleme fırsatı yakaladık. Mustafa Ertör Cemre’yi neden sattı, İbrahim Akkoyunlu nasıl aldı? Sırasıyla öğrenelim… Devamı Mayıs 2019 sayımızda…