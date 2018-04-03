Öncü tasarımın üstün performansla buluşması BAVARIA C57

Tutkulu, yenilikçi fikirlerle dolu, deneyim ve vizyon sahibi bir ekibin imza attığı Bavaria C57, yelkenli yat üretiminde çığır açan tasarım konsepti ile dikkat çekiyor. Kendi sınıfındaki en iyilerden biri olarak kabul edilen modelde, marka tarafından yeni geliştirilen VacuTec teknolojisi kullanıldı.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN, Fotoğraflar BAVARIA YACHTS ARŞİVİ

Bavaria C serisinde tamamen yeni bir konstrüksiyon konsepti uygulanıyor. Gövde ve güverte gelişmiş vakum infüzyon sistemi VacuTec ile yapılıyor. Elde edilen sonuç: Gövdeler yüzde 20 daha hafif ve aynı anda daha sağlam ve stabil. Markanın bugüne dek imal ettiği en büyük yelkenlilerden biri (geçtiğimiz günlerde C65 de suya indirildi) olan C57, yalnızca boyutuyla değil yelken performansıyla da denizcileri etkiliyor. İstisnai niteliklere sahip gövdesinden iç tasarımına, tüm ayrıntılarıyla tek kelimeyle “akıllıca” planlanmış bir yelkenli. Tasarımının estetik üstünlüğü, performans seviyesi ve yüksek teknolojiye sahip donanımıyla uyum içinde. Kendi sınıfının geniş ve lüks yaşam alanları sunan en klas modellerinden biri olması da cabası. Bavaria Yachts yetkililerinin “Yeni bir çağın başlangıcını müjdeliyor” sözleriyle lanse ettiği C57’de denizci özelliklerin cömertçe sunulan konfora ve lükse başarıyla eşlik ettiği görülüyor.

Bavaria Yachts bünyesinde çalışan mühendislerle birlikte gövdede ve yelken alanında Cossutti Yacht Design, iç mekânlardaysa Pulse Yacht Design imzası taşıyan C57; son derece modern çizgilere sahip ve bir o kadar da klasik bir yelkenli. Her koşulda seyri coşkulu, heyecanlı ve rahat kılan tüm özellikleri incelikle planlanmış. Daha önemlisi, suyun üstünde yaşamı kolaylaştırmak amacıyla da tasarlanmış bir tekne. Devamı Nisan 2018 sayımızda.