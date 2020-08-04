Burada Huzur, Mutluluk, Lüks ve Konfor Bir Arada!

Bu yaz huzur depolamak isteyenlerin, gerçek lüksü deneyimlemek ve kusursuz bir tatil arayışı içinde olanların adresi belli: Maxx Royal Kemer Resort! Buraya gelirken sıradan bir tatil yapacağınızı düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz. Çünkü burada geçireceğiniz tatilin her anı unutulmaz olacak.

Huzuru lüksle, konforu eğlenceyle buluşturan, aynı anda doğanın tüm güzelliklerini yaşama fırsatı sunan stil sahibi bir otelde lüks bir tatil deneyimi yaşarken, etkileyici konsepti ve sınırsız hizmetleriyle büyüleneceksiniz. Yalın ve şık detaylarıyla geniş bir alana kurulu olan Maxx Royal Kemer Resort, karşılaştığınız her ayrıntısı ve yaşattığı her anıyla kendini özel kılıyor.

Etkileyici bir tasarıma sahip süit ve villalarının yanı sıra tatil boyunca misafirlere büyük kolaylık sağlayan Maxx Asistanları, gurme restoranları, benzersiz hizmetleri ve her detayında farkını yansıtan şık mimarisiyle misafirlerine daha önce yaşamadıkları rüya gibi bir tatilin kapılarını aralıyor.

Kişisel tercihlerinizi ön planda tutarak uluslararası standartlarda hizmet sunan tesis, şık ve orijinal atmosferiyle konforun başrolde olduğu villalara ev sahipliği yapıyor. Size ise yalnızca arkanıza yaslanıp rahatlamak ve tüm bu benzersiz hizmetlerin tadını çıkarmak kalıyor.

Geniş Yaşam Alanları, Benzersiz Hizmetler

Her detayın özenle tasarlandığı Maxx Royal Kemer Resort’un büyülü dünyasına adımınızı attığınız andan itibaren kendinizi özel hissetmeniz, Maxx Royalty kalitesinin ilk yansıması… Tatilinizin ilk anından itibaren ayrıcalıklı hizmetlerle ağırlanacağınız tesiste, sıra dışı bir tatil deneyimi yaşayacaksınız.

Lüks seyahat tutkunlarının tatillerinde aradığı en önemli ayrıntılardan biri, otel odalarının büyüklüğü… Klasik otel mantığında olduğu gibi yalnızca uyumak için değil, her türlü detayın ve konforun düşünüldüğü geniş bir yaşam alanı olmasını isteyen misafirlerin beklentisinden yola çıkan Maxx Royal Kemer Resort, birbirinden özel konaklama seçenekleriyle hizmet veriyor. 100 metrekarelik geniş alanlara yayılan süitlerde soyunma odasından jakuziye kadar unutulmaz bir tatil yaşamanızı sağlayacak pek çok özellik bulunuyor. Masmavi havuz manzarasının yanı sıra terastan havuza direkt geçiş imkanı sunan ve 310 metrekareye kadar geniş bir alana yayılan Laguna Dublex Süitler ise çocuklu aileler için büyük rahatlık sağlıyor.

Tesisin geniş aileler, arkadaş grupları ve özel organizasyon konaklamaları için tercih edilebilen villa seçenekleri de bulunuyor. Kemer’in muhteşem denizine hakim bir noktada, özel havuz ayrıcalığı, akıllı oda sistemi ve konforlu bir tasarımla buluşacağınız villalar neredeyse bir ev büyüklüğünde olup, ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü olanağa sahip. Evinizin sıcaklığını hissedebilmenizi sağlayan atmosferinin yanı sıra terasta jakuzi, bahçeden plaja direkt geçiş imkanı, özel açık havuz ve plaj alanında özel cabana gibi hayal edebileceğiniz her türlü lüks detay düşünülmüş.

Villa misafirlerine sunulan ayrıcalıklar bunlarla sınırlı değil. Maxx Royal Kemer Resorts; özel villalarında 4 gece ve üzeri konaklayan misafirlerini, tüm uçuşlarında Antalya Havalimanı’ndaki özel CIP Terminali’nde ağırlıyor. Presidential Villa’da 7 gece ve üzeri konaklayan misafirlerine, havalimanı-otel ve otel-havalimanı arasında ücretsiz helikopter transferi ve CIP Terminal kullanım ayrıcalığı sunuluyor.

En ayrıcalıklı tarafı ise ücretsiz oda servisi ve tatiliniz boyunca plajda bulunan cabana’ların kullanım hizmeti… Hayallerinizin ötesinde kusursuz bir tatil sunan Maxx Royal Kemer Resort, lüks hizmetleriyle ezber bozuyor.

Lüks konut anlayışının sınırlarını zorlayan villaların teknolojik donanımları da tamamen misafirlerin rahatına yönelik olarak tasarlanmış. Elektronik anahtar ve perde sisteminin yanı sıra bireysel kontrollü merkezi klima sayesinde konfor alanınızı genişleterek kişiye özel tatil anlayışına sıra dışı bir soluk getiriyor.

Üstelik tatil öncesinden başlayarak tüm tatilinizi sizinle birlikte dizayn eden Maxx Asistanınız sayesinde herhangi bir şeye kafa yormanıza hiç gerek kalmıyor. Örneğin siz villanızdan direkt geçişle kumsala inip güneşlenirken villanızda öğle yemeğinizin hazırlanmasını sağlıyor. Siz damak tadınıza uygun bir dünya mutfağı restoranında akşam yemeğinizin tadını çıkarırken Maxx Asistanınız terastaki jakuzinizin hazırlanmasını sağlıyor, böylece size sadece denize karşı yıldızların altında açık hava jakuzisinin keyfini sürmek kalıyor.

Uluslararası Bir Damak Şöleni

Tesisin ayrıcalıklı olmasının sebeplerinden biri de birçok dünya mutfağının otel çatısı altında hizmet vermesi. Tesisin restoran çeşitliliği, menü zenginliği ve lezzet kalitesi karşısında kendinizi gastronomi tatiline çıkmış gibi hissedeceksiniz.

Dileyen misafirler günün her saati tatiline lezzet katabileceği Azure 24’te kusursuz sunumlarla buluşurken, dileyenler İtalyan mutfağının enfes lezzetlerinin yanı sıra balığın başrolde olduğu sofralarda lezzet şöleni yaşayabiliyor. Türk ve Anadolu mutfağından vazgeçemeyenlerse Azure Türk’ün benzersiz tatlarını deneyebilir.

Maxx Royal Kemer misafirlerinin en iddialı gastronomi duraklarından biri olan Gastro by Alfredo Russo ise Michelin yıldızlı şefin kusursuz tatlarını sofralara getiriyor. Maxx Royal Kemer Resort, tüm damak zevklerine uygun menüleriyle misafirlerin gönlünde taht kuruyor.

Özel Bakımlarla Vücudunuzu Şımartın

Maxx Royal Kemer Resort’a gelmek için pek çok sebep var ama bunlardan biri tüm misafirler için oldukça cezbedici. Tabii ki Aven Royal SPA’dan bahsediyoruz. Dünya masaj literatüründe yer alan birbirinden özel masaj seçeneklerinin yanı sıra çeşitli güzellik uygulamaları ve Aqua Gym ayrıcalığı sunan Aven Royal, tüm senenin yorgunluğunu atıp zinde bir tatil yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan!

SPA içerisinde eğitimli güzellik danışmanları tarafından çeşitli uygulamalar da gerçekleştiriliyor. Öncü teknolojileri bir araya getiren VIP Line Plus cihazı sayesinde kasın daha çok enerji ve su harcayarak yağ dokusunun zayıflaması, kas dokusunu güçlendirerek dokuların gerilmesi, detoks etkisiyle ödem azaltılması gibi işlevleri bulunuyor.SPA alanında kullanılan ürünler ise tamamen doğal, paraben içermeyen Thermes Marins Kozmetik ürünleri… Yüze ve vücuda kapsamlı bakım sağlayan profesyonel ürünler, size okyanus ferahlığında duyusal bir deneyim yaşatıyor. Geleneksel hamam ritüelleri, benzersiz masaj terapileri, dünyaca ünlü markaların özel serileri ile yapılan cilt bakımları sayesinde hem zihninizi hem de bedeninizi rahatlatabilirsiniz.

Dilediğiniz Yerde Özel Uygulamalar

Odanızda, VIP SPA alanında ya da iskeledeki özel pavilyonda… Aven Royal SPA, dilediğiniz hizmeti dilediğiniz yerde sunma olanağı ile konfor alanınızı genişletiyor. Vücudunuzu ve ruhunuzu dinlendiren tüm bu uygulamaları dilerseniz odanızda dilerseniz VIP SPA alanında ya da iskeledeki özel pavilyonda deneyimleme şansına sahipsiniz.