Keskin bıçak: MAZU 82

Türk tersane Mazu Yachts, yeni amiral gemisi Mazu 82’nin ilk gövdesini sahibiyle buluşturdu. Karbon-kompozitten inşa edilen 24,50 metrelik spor motoryat büyük gövde pencereleri, kesintisiz düz güvertesi, çok sayıda açık alanı, her türlü lüksü barındıran iki salonu ve üç büyük kamarasıyla göz dolduruyor. 40 knot’lık performansı ise agresif dış tasarımının hakkını veriyor.

Yazı EYÜP ÖZEL Fotoğraflar POZİTİF STUDIO

Bir koya ya da marinaya girdiğinde görenlerin tekrar dönüp baktığı tekneler vardır; karakterli, kendine has çizgileri olan, benzeri olmayan… İşte Mazu 82 öyle bir tekne. Karbon gövdesi metalik griye boyanmış, agresif duruşuyla dikkat çeken bu spor motoryat Türk tersane Mazu Yachts’ın ustalık eseri.

2011’den bu yana Yalova’daki üretim üssünde süperyat tender’ı, open ve hardtop motoryatlar inşa eden tersane şimdi 24,50 metrelik amiral gemisi ile karşımızda. Keskin hatlara sahip, sportif ve hızlı teknelere imza atan markanın kurucusu genç bir isim: Halit Yukay. Henüz çocukluk yıllarında merak saldığı tekne tasarımı ve hayalleri Mazu Yachts ile gerçek olan ve benzersiz tekneler ortaya çıkaran Yukay’ın yıllar önceki ilk projesi 58 feet’lik bir motoryat olmuş ve tekne çizim halindeyken satılmış.

Son tasarımı Mazu 82’nin de henüz proje aşamasındayken satılması markanın başarısını vurgularken, tasarımcıya duyulan güvenin de göstergesi.

Hâlihazırda 11,90 metreden 24,50 metreye kadar beş model üreten tersanede yılda sadece 10 tekne suya indiriliyor. Semi-custom, yani müşterinin isteğine göre şekillenebilen tekneler olduğu için üretim özel bir ihtimam ile gerçekleştiriliyor. Mazu 82 de sahibinin özel istekleri doğrultusunda inşa edilmiş. İç tasarım ve dekorasyon için Türkiye’nin önemli mimarlarından Tanju Özelgin ile çalışılmış. Türkiye ve Avrupa’da gerçekleştirdiği mobilya, iç mekân ve mimarlık projelerinde kendine özgü, çağdaş ve soyut bir tarz benimseyen, İstanbul’un en önemli projelerinden Galata Port’un da mimarları arasında olan Özelgin, agresif dış tasarıma sahip Mazu 82’de “sade-şık ve fonksiyonel” diye tabir edebileceğimiz bir iç tasarım yaratmış.

Pandemi öncesinde, 7-15 Mart’ta Boat Show Tuzla’da dünya prömiyeri gerçekleştirilen bu eşsiz tekneyi Haziran başında güneye gitmeden önce Tuzla Viaport Marina’da son seyir hazırlıkları yapılırken yakaladık ve ilk deniz testlerinden birisini gerçekleştirdik. Markanın kurucusu ve tasarımcısı Halit Yukay ile birlikte Türkiye ve Avrupa distribütörlüğünü üstlenen Deniz Yatçılık’ın sahibi Rupen Meyhanecioğlu da bize eşlik etti. Devamı Ağustos 2020 sayısında…