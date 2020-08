DOĞANIN İÇİNDE LÜKS HİZMETLER: MAXX ROYAL KEMER RESORT

Lüksün bilindik kurallarını yıkan Maxx Royal Kemer Resort, her ayrıntının kişiye özel yaklaşımlarla kurgulandığı büyüleyici bir dünyanın kapılarını aralıyor. Değişen seyahat algısıyla birlikte misafirler yalnızca lüks bir otelde konaklamak değil, bunun ötesine geçen deneyimler yaşamak istiyor. Lüks bir hikayenin kahramanı olmak için yola çıkan misafirler, dönemin yükselen değerlerine ve bu değerlerle belirlenen trendlere uyum sağlayan alternatiflere yöneliyorlar. Maxx Royal Kemer, tüm misafirlere sunduğu üstün hizmetlerin yanında, daha özel hissetmek isteyenler için de birçok ayrıcalık sunuyor. Tüm bunların yanında doğaya saygılı mimarisi ile de dikkat çekiyor.

Kişiye Özel Hizmetler

Hayalinizdeki tatili her anı unutulmaz bir deneyime dönüştürmek için kişiye özel konaklama deneyimini kusursuzlaştıran Maxx Royal Resorts, otele adımınızı attığınız ilk andan itibaren başlayıp, tatilinizin son gününe kadar sunduğu hizmetlerle ayrıcalıklı bir dünya yaratıyor. Klasik hizmetlerin ötesinde hafızalardan silinmeyecek deneyimler yaşatmaya odaklanan Maxx Royal Resorts, misafir tercihlerine uygun ortam hazırlama ve kişiye özel hizmetler konusunda da yaratıcılığını konuşturuyor. Maxx Royal dünyası, otelde sunulan eşsiz hizmetlerin yanı sıra isteklerine uygun şekilde karşılanma ve oda hizmeti gibi pek çok alanda özel beklenti içerisinde olan misafirleri, fazlasıyla memnun etmeye hazır! Tatilinizi daha rahat geçirmek, her şeyi sizin yerinize başkasının düşünmesini istiyorsanız, Maxx Royal’in kişisel tatil asistanları olan Maxx Assistant hizmeti devreye giriyor. Tatilin her anında ve tatil sonrasında hep yanınızda olan Maxx Asistanlar, oteldeki aktivite ve programları günlük olarak size aktarıyor, aklınıza takılan her türlü soruda yardımcı oluyor ve tüm ihtiyaçlarınız ile sizin için ilgilenerek sizin sadece keyifli tatilinize odaklanmanızı sağlıyor. Daha önce tesiste konaklayan misafirlerin talepleri ise önceden kayıtlı olduğundan tüm hazırlıklar yapılıyor. Kahve seçiminden en çok hangi mutfağı sevdiğine hatta rahat ve huzurlu bir uyku için nasıl bir yastık tercih ettiğine kadar pek çok ayrıntıyı hatırlayan ve bunu tesiste sadece bir kez konaklamanızdan yola çıkarak yapan bir sistemden bahsediyoruz. Konfor alanınızı genişleten tüm bu ayrıntılar sayesinde size yalnızca mükemmel tatilinizin tadını çıkarmak kalıyor.

Ev Konforunda Lüks Bir Tatil

Konakladığınız otelin lüks olanaklarının ve sadece size özel hizmetlerinin yanı sıra evinizin sıcaklığını hissettiren bir atmosfere sahip olması da son derece önemli. Maxx Royal Resorts bunu mükemmel bir şekilde başarıyor. Süitinize girdiğinizde kahve makineleri, oturma alanı ve daha pek çok hizmet ile Maxx Royal dünyasının ayrıcalıkları sunuluyor. Maxx Royal Kemer Resort’un odaları bu konseptin en güzel örnekleri arasında bulunuyor. En küçük süiti bile 100 m2 olan tesiste, oturma alanı, geniş bir gardırop, soyunma ve hazırlık bölümü gibi olanakların yanı sıra her odasında duş ve jakuzi, geniş balkonlar, villalarda günde iki kez doldurulan maxxibarlar mevcut. Özellikle ailece çıkılan uzun tatillerde sevdiklerinizle keyifli zaman geçirirken her detayı sizin için tasarlanan yaşam alanlarında konforlu bir konaklamaya ulaşmak mümkün. 5 odaya kadar çıkan geniş villaların kendine ait veranda, bahçe, ortak havuz veya özel havuz seçenekleri ile misafirlerin mutluluğu ve konforu en üst düzeyde tutuluyor. 24 saat sunulan oda servisi tüm öğünleri ev konforunda ve sevdiklerinizle yemenizi sağlıyor.

Doğa Dostu Mimari

Maxx Royal Kemer, tüm bu şıklık ve zarafetin ötesinde doğaya saygılı mimarisi ve çevresel olarak sürdürülebilir uygulamaları ile hep bir adım önde! Yeşil ve mavinin bin bir tonunu sunan tesiste, mis kokulu çam ağaçlarının çevrelediği koy ve büyüleyici doğanın tam kalbinde sınırsız bir hizmete açılan kapılarla baş başa olduğunuz Maxx Royal Kemer Resort, doğa dostu mimarisi ve Yeşil Çatı sistemi ile fark yaratıyor. Yeşil Çatı sistemi ile ekolojik bir alan oluşturarak kuşlara, böceklere ve özellikle bitkilere sağlıklı bir doğal yuva sağlıyor. Su, enerji ve doğal kaynakları tasarruflu kullanmak adına tesisin dört bir yanında bulunan tasarruflu aydınlatıcılar ve enerji tasarrufu sağlayan elektronik cihazlar da doğayı koruyan bir mimarinin ürünü. Maxx Royal Kemer’in içinde bulunan keçiler, onlara özel tasarlanan peyzaj ile yaşamlarını sürdürürken, misafirler hem doğada olmanın hem de lüks olanakların tadını çıkarıyor.

Gurme Maxx Royal Lezzetleri

Deneyim odaklı tatillerin değerinin artması ile birlikte dünya mutfaklarına özgü lezzetlerin misafirlerle buluşması da önem kazandı. Türk ve dünya mutfaklarının seçkin lezzetlerinin sunulduğu tesiste, dileyen misafirler Uzak Doğulu şeflerin Teppanyaki şovları eşliğinde Uzak Doğu’nun en özel tatlarını deneyimlerken, dileyenler İtalyan mutfağının nefis lezzetleri ile tatiline lezzet katıyor. Kendinizi dünyanın herhangi bir yerindeki huzurlu bir sahil kasabasında hissettirecek çeşit çeşit balıklar ve mezelerle donatılmış bir sofrada keyifli vakit geçirebilir, Türk mutfağından vazgeçmeyenlerdenseniz geleneksel Anadolu mutfağının müthiş lezzetleriyle buluşabileceğiniz restorana doğru yola çıkabilirsiniz. Maxx Royal Kemer misafirlerinin en iddialı gastronomi duraklarından biri olan Emerald Gastro’ya bu sene yepyeni bir menü ekleniyor! Kahvaltı ve öğle yemeklerini Emerald Gastro olarak servis eden restoran, akşamları misafirlerini Michelin yıldızlı şef Alfredo Russo önderliğinde hazırlanan kusursuz tatlarla buluşturuyor.