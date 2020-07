KELEBEK SIĞACIK’TA: Ege’nin göbeğine tebdilimekân

Beş yıldır konakladığım Bodrum Marina’dan Sığacık’a taşındık. Pandemi ilanından önce Teos Marina’ya bıraktığım Kelebek’e, nihayet 65 yaş üstüne verilen “memleket izni” ile kavuştum.

Hayatımda her nedense problemler, aralarında anlaşmışlar “erkekseniz teker teker gelin” dememe kıs kıs güler, hep beraber saldırırlar. Sonra her şey hallolur, kara bulutlar dağılır güneş tekrar parıldar, hayat yeniden güzelleşir. Her fırtınanın ardından olduğu gibi aydınlık gelir. Garanti.

15 yıl sonra emekli olan marina müdürü, sevgili dostum Ömer Karacalar tarafından beş yıldır misafir edildiğim Bodrum Marina, kontratımın bittiği gün yaptığı sürprizle idarenin kararıyla, yeni kontrat döneminde, geçen yıllardaki misafirlik şartlarımın artık mümkün olmadığını bildirdi. Yeni yıl için teklif edilen yüzde 50 bedel de benim ekonomimi aştığından Kelebek’e acilen yeni bir yuva bulmam ya da satmam gerekti. Teos Marina müdürü sevgili Faruk Günlü’nün (yıllardır söylediği gibi) “Abi hemen gel, yerin hazır” davetiyle üstümden büyük bir yük ve Kelebek’in satış ilanı kalktı. Marinaya, bugüne kadar verdikleri için teşekkür edip, son günlerde sert esen lodosun iki gün biraz yumuşamasını da fırsat bilerek marinadan Çetin’le (Akıncı) ipimizi kopardık.

Lodosu kıçımıza alıp, çoğu motor, motor-yelken bir zıplamada 14 saatte Sığacık Teos Marina’ya kapağı attık. Zaten duramazdık da, yol üstündeki her durak lodosa açık, sıkışınca lodostan sığınacak yer Samos’un balık kuyruğu içindeki Kerveli Koyu ki bu sıralar Yunanların “hoş geldin” diye karşılayacaklarını hiç sanmam. Sığacık Körfezi’ne rota Praso Burnu’nu yalayarak geçer, onun ağzında da Yunan Sahil Güvenlik botu duruyor. Yolu uzatmamak için Yunan sularına girdik, Yunan S.G. botunun arkasından geçerken komşu ilgilenmedi bile. İki gün sonra Kos’ta bir teknenin sörveyini yapacağım. Gece Kelebek’i Teos’un emin ellerine emanet edip, sabah apar topar, otobüsle Bodrum’a… Başta bahsettiğim problemler torbasındakilerden biri de bu, dahası var da, onlar da şöyle veya böyle bitti. Dünyadaki planları altüst eden koronanın Türkiye’ye etkilerinin ilk günlerindeyiz. Tekneyi satın alan İtalyan gelemiyor. Verecek olan da Vietnam’a gidip gelmiş, kendini karantinaya aldı. Ben gitsem o gün son feribot seferi yapıldı, orada kalacaktım. Sonrası malum, ben eve, Kelebek de marinaya kapandık. Devamı Temmuz 2020 sayımızda…