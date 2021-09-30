Denizcilerin gönlünü fethedecek model: Yeni Jaguar E-PACE Türkiye’de

Denizcilerin hayatına şimdi yeni bir model giriyor. Lüks segmentin en gözde üreticisi Jaguar, şimdi yeni E-Pace kompakt SUV modeliyle denizcilerin kalbini fethediyor.

Deniz dostları şimdi tutkularına hitap eden yeni bir aracın heyecanını yaşıyorlar. Otomobil dünyasının en prestijli markası Jaguar, yoğun iş temposunda şehir trafiğiyle savaşmak zorunda kalan, hafta sonlarında ve tatil günlerindeyse teknelerine koşmayı tercih eden deniz tutkunlarının beğenisini kazanmış yeni modeliyle radarımıza girdi.

Denizcilerin en büyük ihtiyaçlarından olan yüksek bagaj kapasitesi ve konforlu kullanım kolaylığı sağlayan ileri teknolojik özellikleriyle dikkat çeken Yeni Jaguar E-PACE modelini detaylı şekilde inceledik.

Jaguar, tüm dünyada lüks segment otomobilleriyle büyük beğeni toplayan bir otomobil üreticisi. Güçlü tarzı, yüksek konforlu tasarımları ve yüksek teknolojiyle üretilmiş donanımları, bu üst segmenetten beklenen konforu ve lüksü fazlasıyla sunan bir marka.

Hem şehir içindeki yoğun günlük kullanım sırasında konforlu bir sürüş deneyimi sunacak, hem de hafta sonlarında, tatillerde teknesine ulaşmak için acele eden şehirli denizcilere destek verecek geniş hacimli ve güçlü bir otomobil ihtiyacı ile ortaya çıkan kompakt SUV formatı tekne sahipleri arasında giderek daha fazla talep görmeye başlıyor.

Artık hafta sonlarında, tatillerde evlerinden çıkıp teknelerine ulaşmak, yelkenlerini, yeni aldığı usturmaçaları, halatları ve diğer deniz ekipmanlarını da teknesine taşımak için geniş bagaj hacmine ihtiyaç duyan denizciler için kompakt SUV modeli, ihtiyaçlarını karşılar nitelikte. Jaguar da bu alanda ne kadar başarılı olacağını E-PACE ile ortaya koydu. Jaguar şimdi ilk lüks kompakt SUV modeliyle denizcilerden de yoğun ilgi görüyor.

E-PACE şimdi yenilenmiş tasarımıyla Türkiye’ye ulaştı ve denizci dostlarımızın da ilgisini çekecek pek çok gelişmiş özellik sunuyor.

Yeni E-PACE’in göz dolduran özellikleri

Jaguar, Türkiye’de ilk sahipleriyle buluşmaya başlayan yeni E-PACE modeliyle, etkileyici tasarım ve dinamik performansın ideal birleşimini sunarken, yenilenen ön farlar tasarımda ilk göze çarpan detayların başında geliyor.

Yine aracın arka tarafında da kullanılan tam LED stop grubu, Yeni Jaguar E-PACE’in teknolojisini ve modernliğini yansıtıyor. Daha dinamik bir tasarım isteyenler için ise R-Dynamic paketinde parlak siyah alt tampon, krom yan havalandırma çerçevesi, “Kontrast Diamond Turned” kaplamalı jantlar yer alıyor. Ayrıca Black Pack dış tasarım paketi tüm donanım seviyelerinde isteğe bağlı tercih edilebiliyor.

Lüks ve Konforun Kusursuz Kombinasyonu

Yeni Jaguar E-PACE’in kabini, malzeme kalitesi ve konfor donanımlarıyla sınıfında standartları belirliyor. İç mekanın kalbinde konsolun merkezine entegre edilmiş 11,4 inç kavisli cama sahip HD dokunmatik Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. İki kaplamaya sahip cam ekran, hem parlama önleyici hem de parmak izlerini daha az gösteren teknolojisiyle ön plana çıkıyor. Sürücü odaklı iç mekanda bulunan yeni vites seçici, “kriket topu dikişi” ve alt kısmında yer alan metal malzemelerle lüks hissiyatını artıyor. Tamamen Elektrikli Jaguar I-PACE’den tanıdığımız yeni direksiyon tasarımı, metal vites değiştirme kanatçıklarına da sahip.

Verimli 1.5 Litrelik Ingenium Motor

Yeni Jaguar E-PACE, Jaguar’ın Premium Transverse Mimarisi üzerinden yükseliyor. 1.5 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor, verimli Ingenium motor ailesinin en yeni üyesi olarak dikkat çekiyor. 1.5 litrelik motor, mükemmel verimlilik ve yakıt tüketimine katkıda bulunan düşük sürtünme seviyeleri ile yüksek performans sağlıyor.

Mild Hybrid teknolojisine sahip 1.5 litrelik motor ürettiği 160BG gücü ön tekerleklere 8 ileri otomatik şanzımanla iletiyor. 100 kilometrede ortalama 8,0 litrelik tüketim değeri sunan motor, Yeni Jaguar E-PACE’i 10,3 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırabiliyor.

Üstün Yol Tutuş ve Geliştirilmiş Konfor

Yeni Jaguar E-PACE’in gövde mimarisinde yapılan önemli güncellemeler, gelişmiş sürüş dinamiklerine ve konfora katkıda bulunuyor. Yeni Jaguar E-PACE, Jaguar’ın genlerinde olan çevikliği korurken, daha konforlu bir sürüş sağlayan gelişmiş ön süspansiyon bağlantı noktası sertliği de sağlıyor. Yapılan geliştirmelerle birlikte, kabindeki titreşim ve gürültü azaltılarak tüm yolcular için konforlu bir yolculuk deneyimi yaşatılabiliyor.

Yeni Jaguar E-PACE, yol koşullarına bağlı olarak sürücü tarafından manuel olarak seçilebilen “Comfort”, “Eco”, “Yağmur- Buz- Kar” ve “Dynamic” modlarına sahip Jaguar Sürüş Kontrolü’nü standart olarak sunuyor. Yeni vites seçicinin yanında konumlandırılan bir düğmeyle, Yeni Jaguar E-PACE’in direksiyon, şanzıman, gaz pedalı ve “Uyarlanabilir Süspansiyon” kalibrasyonları yol koşullarına uygun olarak seçilebiliyor.

Son Nesil Teknolojiler

Yeni Jaguar E-PACE, EVA 2.0 olarak adlandırılan Jaguar’ın gelişmiş Elektronik Araç Mimarisine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Yeni Pivi Pro bilgi-eğlence sistemine kavisli camlı 11,4 inç HD dokunmatik ekrandan erişiliyor. Ekranın üç kat daha parlak, yüzde 48 daha büyük ve basitleştirilmiş menü yapısı sayesinde sürücüler çok daha az dokunuşla istenilen ayarlara daha rahat ulaşabiliyor. Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi Apple Carplay® desteğini de standart olarak sunuyor. Geriye sadece tekneye giderken yolda sevdiğiniz şarkıyı dinlemek kalıyor. Ek olarak standart olarak sunulan kablosuz şarj özelliği, yolcuların uyumlu akıllı telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor. Merkezi 11,4 inç dokunmatik ekranı, gelişmiş grafikleriyle 12,3 inç HD dijital gösterge tamamlıyor.

Kabin Hava İyonizasyon Sistemi, alerjenleri ve hoş olmayan kokuları ortadan kaldıran NanoeTM teknolojisi sayesinde iç hava kalitesini iyileştiriyor. Sistem, yolcu sağlığını ve konforunu iyileştirmek için PM2.5 partikülleri dahil ultra ince partikülleri yakalayan ve merkezi dokunmatik ekrandaki ‘Purify’ düğmesine basılarak etkinleştirilen PM2.5 filtrelemesine sahip olmasıyla sınıfında fark yaratıyor. Denizde aldığınız mis gibi temiz hava şehirde de devam etmiş oluyor.

Gelişmiş LED teknolojisine sahip farlar S donanım paketi seviyesiyle standart olarak gelirken, SE ve HSE donanım paketi seviyelerinde Otomatik Uzun Far Yardımı özelliğine sahip yeni çift “J” blade signature farlar bulunuyor. Yeni far teknolojisi, karşıdan gelen sürücülerin gözlerinin kamaşmasını önlemek için uzun ve kısa far arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor.

Güvenlik Standart

Yeni Jaguar E-PACE, Jaguar’ın ClearSight İç Dikiz Aynası teknolojisine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. SE donanım paketiyle birlikte standart olarak sunulan sistem, sürücünün aracın arka tarafını engelsiz bir şekilde görmesini sağlayarak daha fazla güvenlik sağlıyor. Tekneye götürdüğünüz eşyalarınız bagajı doldursa dahi, Clearsight Dikiz aynası ile arkanızı rahat bir şekilde görebiliyor, güvenli bir şekilde teknenize kadar aracınızı kullanabiliyorsunuz. Ayrıca tüm paketlerde standart olarak gelen yeni 3D Surround Kamera teknolojisi, araçla manevra yaparken daha fazla ayrıntı ve gerçek zamanlı görüntüleme seçenekleri sunmak için en son kamera teknolojisini kullanıyor.

Jaguar’ın “Sürücü Yorgunluk Takip Monitörü”, sürücünün uykulu olup olmadığını algılayabiliyor ve mola vermesi için sürücüyü uyarabiliyor. Teknoloji, yorgunluk belirtilerini tespit etmek için direksiyon, pedal tepkileri ve genel sürüş davranışı dahil olmak üzere hassas şekilde ölçülen veri noktasından gelen bilgileri kullanıyor.

Daha detaylı bir inceleme için; Jaguar Türkiye web sitesine veya Jaguar Online Rezervasyon Platformu‘na göz atabilirsiniz.

Yeni Jaguar E-PACE’i daha yakından keşfedin!

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