Denizciye kış ayları vız gelir

Denizcilik sadece yaz aylarında koyları gezmek anlamına gelmiyor. Deniz tutkunları 4 mevsim de teknelerinden kopamayabiliyor. Peki soğuk mevsimlerde denizciler ne yapıyor diye merak ettiniz mi?

Yılın 10 ayını düşük sıcaklıklarda geçiren kuzey ülkeleri 12 ay boyunca teknelerinden kopmazken, bizim dünyanın en sıcak denizi Akdeniz’de teknelerimizi kışın karaya park etmemiz biraz ironik bir öyküdür.

Aslında teknelerimiz yazı da kışı da denizde geçirebilecek kabiliyete sahipler ama çoğu zaman tekne sahibi için kış ayları işle güçle meşguliyet anlamına geldiğinden teknesine ayıracak vakti olmaz.

Yine de soğuk mevsimlerde de teknesinin tadını çıkarmak isteyenler için küçük tavsiyelerimiz olacak.

Öncelikle, tekneyi koylarda denize girip yüzmek için kullanacağınız bir platform olarak görmekten vazgeçmek gerekiyor. Teknelerimiz aslında bizi gitmek istediğimiz yere götüren bir deniz aracı. Yaz mevsiminde olduğu gibi soğuk havalarda da bizi istediğimiz yere götürme kabiliyetine sahipler.

Hava durumunu kontrol ederek, fırtınalara ve büyük dalgalara yakalanmadan, sakin kış havalarında, denizden istediğimiz yere rahatça ulaşabiliriz ve üstelik rüzgar yakalama konusunda da daha avantajlı olacağımız kesin, o nedenle yelkenciler için kışın seyir daha keyifli bile olabilir.

Güzel bir doğa gezisi veya orman içinde bir yürüyüş için ıssız doğal güzelliklere ulaşmak amacıyla tekneniz tam bir nimettir. Yaz mevsiminden farklı olarak, tek ihtiyacınız olansa bir sırt çantası, bir katlanır masa ve şapka, mont, ayakkabı gibi yürüyüş malzemeleri olacaktır.

Üstelik kış aylarında yürüyüş yapmak da sağlık için çok faydalı olabilir.

Dünyanın bir numaralı belası haline gelen obeziteye ve beraberinde yaşadığımız kalp dama problemlerine karşı günlük yürüyüşler büyük önem taşıyor. Bacak baldır bölgemizde yer alan kas kütlesi, insanın en büyük kas kütlesini oluşturuyor. Bu kasları hareket ettirmek için harcadığımız enerji, vücudun diğer kaslarını hareket ettirmek için gereken enerjiden kat kat fazla. Dolayısıyla, bir adım atmak için harcadığımız enerji, vücudumuzun diğer kaslarını çalıştırmak için harcadığımız enerjiden çok daha fazla. Bu da kilo vermek, yağ yakmak, fit kalmak için hareket ederken bize önemli bir avantaj kazandırıyor. Vücudumuzda yağ birikimini engelledikçe de daha sağlıklı bir hayat sürmek mümkün oluyor.

Teknelerimiz bize tüm yıl boyunca sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için pek çok avantaj sunuyor. Onları 8-9 ay karada beklettiğimiz için ileride pişman olmamak için, şimdiden kışlık planlarımızı yapalım.