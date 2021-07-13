‘Under The Palm Tree’ ile yazın enerjisi yükseliyor!

Havlu pançolar, deniz ve duş sonrası yüksek su emiciliği ile bu yaz vazgeçilmeziniz olacak. Tasarımı ve renk seçenekleriyle şehirde de kolayca kullanabileceğiniz bu tasarımları mutlaka keşfedin! Havlular yazları sadece “havlu” değil, tüm gün kullandığımız aksesuarlara dönüşebiliyor. ‘Under The Palm Tree’ dokuma kalitesi yüksek havluları modern tasarımlarla buluşturarak bu yaz vazgeçilmeziniz olacak havlu pançoları tatilcilerin beğenisine sundu. Havlu pançolar, deniz ve duş sonrası yüksek su emiciliği ile bu yaz vazgeçilmeziniz olacak. Tasarımı ve renk seçenekleriyle şehirde de kolayca kullanabileceğiniz bu tasarımları mutlaka keşfedin! ‘Under The Palm Tree’ ile yazın enerjisi tavan yapacak! underthepalmtree.co