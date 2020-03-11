RIVA 50 METRI RACE – İtalyan efsanenin en büyüğü

177 yıllık geçmişiyle denizcilik tarihinin öncü üreticilerinden biri olan Riva’nın, Ancona’daki tersanesinde doğan 50 metrelik Race, marka için birçok ilki ve hayali gerçeğe dönüştürüyor. Officina Italian Design işbirliğinde tasarlanan dört güverteli yat, ilhamını Carlo Riva’nın 1970’lerde tasarladığı klasik süperyatlardan alıyor.

İtalyan Ferretti Grubu’nun çatısı altındaki Riva Yacht, denizcilik tarihinin en köklü markalarından biri. Bugün, ürettiği karakter sahibi süperyatlar ile dünya çapında bir şöhret kazanan Riva, aslında fırtınadan doğmuş bir marka… 1842’de İtalya’nın Sarnico kıyılarında yaşanan fırtınanın tüm tekneleri kullanılamaz hale getirmesiyle birlikte, genç denizcilere çağrıda bulunulmuş. Laglio’dan Lake Iseo’ya henüz taşınmış olan Pietro Riva’nın darmaduman olmuş tekneleri yeniden hayata geçirmesiyle başlayan mücadele bugün bir efsane olarak nitelendirilebilecek başarıya sahip. Devamı Mart 2020 sayımızda…