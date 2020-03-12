SU KUŞU – Bir İstanbul Teknesi

62 yaşındaki Su Kuşu’nun bakımlı hâli onu ilerlemiş yaşına rağmen çekici kılıyor. Sadece İstanbul sularında süzülen zarif teknenin geçmişten bugüne hikâyesini öğrendik. Röportaj PELİN ÖZCANLI, Fotoğraflar PINAR GEDİKÖZER, CİHANGİR TETİK ARŞİVİ

Denizdeki çoğunluğu fiber teknelerin oluşturduğu bu dönemde ahşap ve yıllanmış tekneler merakımızı cezbediyor. Maslak Acıbadem Hastanesi’nde ortopedi ve travmatoloji ile el cerrahisi alanlarında çalışan Prof. Dr. Cihangir Tetik’in 1958’de suya inen “Su Kuşu” adlı teknesini görünce de izini sürmemek mümkün mü? Hemen Klasik Tekneler Platformu Başkanı Adil Tuğcu’dan numarasını alıp Cihangir Tetik’i arıyoruz ve Pendik Marintürk’te bağlı Su Kuşu’nda buluşmak üzere sözleşiyoruz. Tetik’in karadaki ve denizdeki can yoldaşı Sevgi Hanım ile Su Kuşu’nun ilk sahibinden beri, son 30 yılının şahidi olan Barbaros Kaptan da bize katılıyor. Yaşam dolu, nostaljik teknenin korunaklı, merkezi kokpitinde oturup vakit kaybetmeden sohbetimize başlıyoruz. Devamı Mart 2020 sayımızda…