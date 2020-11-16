Denize en yakışan kara aracı: Bisiklet

Giderek daha fazla sayıda denizci dostumuz, elektrikli ve katlanır bisiklet ya da scooter edinmeyi tercih ediyor. Teknede son derece küçük bir alan kaplayan ama faydası çok büyük olan elektrikli bisikletler, karada ulaşım ihtiyacını karşılıyor. Peki elektrikli bisikletler veya mini scooter’lar hakkında bilmemiz gereken detaylar nedir.

Bisiklet, bir dönem popülaritesini yitirse de sağlıklı yaşam için ne kadar önemli olduğu anlaşıldıktan sonra bisiklete olan talep yeniden yükselmeye başladı. Eskiden sadece çocuklar için bir oyun/eğlence aracı olarak görülen bisikletleri bugün artık yetişkinler de yoğun olarak kullanıyor. Ve hatta işine bisiklet ile gidip gelmeyi tercih eden yetişkinlerin sayısı da hızla artıyor.

Aynı zamanda deniz tutkunları için de bisikletler, ziyaret edilen limanlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayan önemli bir araca dönüştüler. Elektrikli ve katlanır bisikletler teknede çok az yer kaplarken, liman şehirlerinde uzun mesafeleri konforlu bir şekilde kat etmeye, alışveriş torbalarını taşımaya, şehir içinde pratik şekilde seyahat etmeye imkan tanıyor.

Elektrikli bisiklet, veya elektrikli bir scooter isterseniz hiç pedal çevirmeden sizi onlarca kilometre boyunca taşıyabilirken, isterseniz yorulduğunuz anlarda pedaldaki yükünüzü alıp daha kolay pedal çevirmenize de destek olabiliyor. Bir yokuşu bisikletle tırmanırken, yokuş tırmandığınızı hissetmeden kolayca yol alabiliyorsunuz. Bu araçların katlanır bisiklet özelliğine de sahip olması halinde, bisikletinizi çanta boyutlarında katlayıp tekneye alabiliyor ve depolama alanlarınızda rahatlıkla saklayabiliyorsunuz.

Elektrikli bisiklet satın almak isteyenler için, birkaç önemli kıstası göz önünde bulundurmak önemli. Bisikletinizi hangi sıklıkla ve ne kadar uzun mesafelerde kullanmayı düşünüyorsunuz? Eğer sadece semt içinde, ev-çarşı arasında, günde birkaç kilometre git gel yapacaksanız, maksimum menzili 30 km olan, tek şarjla 30 km giden bisikletler işinizi görecektir. Ancak bisikletle uzun mesafe yolculuklarına çıkmayı planlıyorsunuz, 30-40-50 km uzaktaki işinize bisikletle gidip gelmeye niyetliyseniz, 90-100 km menzili olan modelleri düşünmenizi öneririz. Bisikletler, menzili tükettikten sonra, boşalan pillerini şarj etmek konusunda da 4-8 saat arası zaman isteyebiliyorlar. Bu zamanı da göz önünde bulundurarak menzil hesabınızı yapmalısınız.

Elbette bisiklet seçerken, Türkiye’de yedek servisi, yedek parçası bulunan, pillerin ömrü bitince yenisini alabileceğiniz markaları tercih etmenizi de öneriyoruz. Aksi halde, pil ömrü bittiğinde değerli bisikletinizi kullanabilmek için yurt dışından yüksek maliyetlerle pil getirmek keyfinizi kaçırabilir. Ya da bir sorun yaşadığınızda yetkili servis bulamamak, çok can sıkıcı olacaktır.

Tabi, elektrikli bisiklet de kullansanız, güvenlik önlemlerinizi mutlaka almalısınız. Bisiklet kaskı, eldiven, dizlikleriniz gibi sizi düşmeye karşı koruyacak tüm önlemleri tam olarak edinmeden lütfen bisikletle yola çıkmayın.